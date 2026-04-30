Derrotó 2-1 a General Saavedra, que marcha como uno de los líderes, en un partido pendiente de la 7ª fecha, que se completará cuando se juegue el clásico Jorge Newbery-Huracán.

Rada Tilly ganó y se acerca a la punta del Apertura "A"

Rada Tilly quedó a un punto de la cima del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro” de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia. Este miércoles a la noche superó de local a General Saavedra -uno de los líderes- por 2-1 y de ese modo quedó a una unidad de los punteros (el otro es Comisión de Actividades Infantiles).

Los goles del “Aurinegro” fueron marcados por José Vivanco y Facundo Vilte, dos ex CAI. El tanto del equipo del Parque lo marcó Brian Vega, quien había anotado el empate de manera transitoria.

De esa manera, Rada Tilly quedó a un punto (14) de los líderes Saavedra y CAI, ambos con 15 unidades y buscará seguir luchando en los puestos de vanguardia.

Cabe destacar que esta fecha se inició el último domingo con las victorias de CAI ante Petroquímica (3-0), Laprida frente a Próspero Palazzo (1-0), Deportivo Sarmiento contra Unión San Martín Azcuénaga (3-2) y el 3-3 entre Argentinos Diadema-Deportivo Portugués, equipo que en las últimas horas anunció el alejamiento del técnico Luis Murúa, por razones personales.

Quedó pendiente el clásico -con fecha y horario a confirmar- entre Jorge Newbery y Huracán, que a última hora fue postergado por cuestiones de seguridad.

tablaa

Panorama de la 7ª fecha

DOMINGO 26

- Argentinos Diadema 3 / Deportivo Portugués 3.

- Deportivo Sarmiento 3 / USMA 2.

- CAI 3 / Petroquímica 0.

- Laprida 1 / Próspero Palazzo 0.

MIERCOLES 29

- Rada Tilly 2 / General Saavedra 1.

Pendiente

- Jorge Newbery vs Huracán.

Cancha: Jorge Newbery.

Próxima fecha (8ª)

- Deportivo Portugués vs CAI.

- Petroquímica vs Jorge Newbery.

- Huracán vs Rada Tilly.

- General Saavedra vs Deportivo Sarmiento.

- USMA vs Laprida.

- Próspero Palazzo vs Argentinos Diadema.