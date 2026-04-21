Newbery, Saavedra y Rada Tilly van por la punta del Apertura A

Los tres juegan este miércoles con la chance de ser líderes del torneo Apertura A. El “Lobo” visita a Saavedra y el “Aurinegro” hace lo propio ante USMA por la 6ª fecha.

Este miércoles y en diferentes horarios, se completará en Comodoro Rivadavia, la sexta fecha del torneo Apertura A “Jorge Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol Oficial, en donde tres equipos buscarán quedar en lo más alto del campeonato.

En ese contexto, en uno de los partidos, Jorge Newbery -que lidera el torneo con Huracán-, visitará a General Saavedra, que marcha a un punto de la cima y que también buscará el mismo objetivo: ganar y ser puntero.

El partido, que se jugará en El Parque, dará comienzo a las 18:30 y será controlado por Maximiliano Selg, quien estará acompañado por Marcelo Ugarte y Víctor Velarde.

El “Lobo”, quien es uno de los invictos del certamen, buscará el triunfo que lo deje solo en lo más alto, aunque Saavedra, que está muy cerca, querrá hacerse fuerte en su cancha para subirse a la punta del campeonato, que lideran Newbery y Huracán.

Por su parte, Rada Tilly, el es tercer equipo que también tiene chances de ser líder.

Pero primero deberá vencer en su visita a Unión San Martín Azcuénaga -perdió los cinco partidos que jugó- y esperar que se registre un empate entre Newbery y Saavedra. Aunque si el “Lobo” iguala y gana el “Aurinegro”, entonces serán dos los líderes. Todo puede pasar.

Este partido, que se jugará en el estadio Armando Avila de Kilómetro 5, dará comienzo a las 17:30 y tendrá el arbitraje de Diego Schooff, con los asistentes de línea Carlos Quintana y Sergio Corbalán.

Ambos encuentros quedaron reprogramados para este miércoles ya que tanto Newbery como Rada Tilly, cumplieron con sus segundas presentaciones por el Torneo Provincial Clasificatorio al Regional Federal Amateur y en donde ambos son protagonistas de la zona A y B, respectivamente.

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Programa de la 6ª fecha

MIERCOLES 22 (17:30 Primera – 15:00 Reserva)

- USMA vs Rada Tilly.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Carlos Quintana y Sergio Corbalán.

Cancha: USMA.

MIERCOLES 22 (18:30 Primera – 16:00 Reserva)

- General Saavedra vs Jorge Newbery.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Asistentes: Marcelo Ugarte y Víctor Velarde.

Cancha: General Saavedra.

JUGADOS EL DOMINGO 19

- Deportivo Portugués 1 / Petroquímica 4.

- Huracán 1 / CAI 0.

- Próspero Palazzo 4 / Deportivo Sarmiento 0.

- Argentinos Diadema 2 / Laprida 3.

Próxima fecha (7ª)

- Jorge Newbery vs Huracán.

- CAI vs Petroquímica.

- Rada Tilly vs General Saavedra.

- Deportivo Sarmiento vs USMA.

- Argentinos Diadema vs Deportivo Portugués.

- Laprida vs Próspero Palazzo.