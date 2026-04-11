El líder del torneo Apertura A visita este domingo a las 16 a General Saavedra, que marcha tercero. La 5ª fecha arranca a las 14 con Petroquímica-Huracán. Newbery recibirá a USMA.

La CAI arriesga la punta y el invicto en El Parque

La Comisión de Actividades Infantiles, quien es uno de los invictos y único líder del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, visitará este domingo a General Saavedra en el marco de la 5ª fecha.

El partido, que se jugará en El Parque, dará comienzo a las 16 y contará con el arbitraje de Carlos Rujano.

El elenco, que conducen Nicolás Segura y Andrés Silvera, llegan a este partido con puntaje perfecto, destacando que en la fecha anterior, le ganaron por 1-0 a Unión San Martín Azcuénaga, con gol de José Chacón.

Por su parte, Saavedra marcha en el tercer lugar y llega a este encuentro con un buen triunfo de local por 4-2 ante Petroquímica.

Pero la fecha arrancará a las 14, con el partido que sostendrán en Kilómetro 8, el local Petroquímica y Huracán, con arbitraje de Marcelo Ugarte.

El “Verdolaga” buscará volver al triunfo ante un “Globo”, que viene de ganarle por 1-0 a Deportivo Portugués y con esa victoria, se colocó a tres de la cima.

Mientras tanto, el escolta Jorge Newbery, que viene de golear 3-0 a Próspero Palazzo, intentará seguir entre los principales puestos, cuando reciba a USMA, que se encuentra último y es el único equipo que perdió en las cuatro fechas jugadas.

Sergio Corbalán será el encargado de impartir justicia en “La Madriguera” del lobo.

Además, a la 15, Deportivo Sarmiento recibirá desde las 15 a Argentinos Diadema con Gabriel Jarpa como juez principal. Rada Tilly será local ante Próspero Palazzo con el arbitraje de Luis Fimiani y Laprida se medirá en su cancha con Deportivo Portugués. Diego Schooff será el árbitro de este último partido.

Programa de la 5ª fecha

DOMINGO 12 (14:00 Primera)

- Petroquímica vs Huracán.

Arbitro: Marcelo Ugarte.

Cancha: Petroquímica.

El partido de Reserva fue postergado.

DOMINGO 12 (15:00 Primera - 13:00 Reserva)

- Deportivo Sarmiento vs Argentinos Diadema.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

DOMINGO 12 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

- Jorge Newbery vs Unión San Martín Azcuénaga.

Arbitro: Sergio Corbalán.

Cancha: Jorge Newbery.

- Laprida vs Deportivo Portugués.

Arbitro: Diego Schooff.

Cancha: Laprida.

- Rada Tilly vs Próspero Palazzo.

Arbitro: Luis Fimiani.

Cancha: Rada Tilly.

- General Saavedra vs Comisión de Actividades Infantiles.

Arbitro: Carlos Rujano.

Cancha: General Saavedra.