El transporte público está garantizado desde el 1 de junio

A través de una medida legal, la Justicia ordenó a la empresa Patagonia Argentina SRL continuar con la prestación del servicio, evitando la interrupción del sistema hasta que asuma el nuevo prestador.

El Ejecutivo Municipal, a partir de una medida cautelar interpuesta ante el Poder Judicial, logró garantizar continuidad del servicio público de transporte urbano de pasajeros en la ciudad.

Previamente la Municipalidad había solicitado una prórroga de 60 días a Patagonia Argentina SRL., y rechazado una contra propuesta de ésta solicitando una contratación directa por 5 años, por considerarla excesiva y lesiva para la ciudad, sobre todo cuando media la inminente resolución de una licitación Pública Nacional abierta al respecto.

En esta línea, el fallo favorable ordena de manera taxativa a Patagonia Argentina SRL, continuar brindando el servicio desde el 1° de junio y hasta tanto comience a operar efectivamente el nuevo prestador.

Desde el municipio, se enfatizó que la finalidad de esta acción judicial apunta a preservar el interés comunitario y resguardar los derechos constitucionales de todos los habitantes de Comodoro Rivadavia. "La interrupción del servicio público de colectivos generaría un perjuicio irreparable para miles de usuarios que no pueden recurrir a medios alternativos de transporte debido a sus costos, frecuencias y disponibilidad limitada", explicaron las autoridades locales.

En su decisión, la Justicia reconoció la existencia de un interés público comprometido y consideró acreditado el riesgo que implicaría la interrupción del servicio para la comunidad, especialmente para aquellos usuarios que dependen diariamente del transporte público para concurrir a sus lugares de trabajo, estudio, atención médica y demás actividades cotidianas.

El fallo también valoró las actuaciones impulsadas por el municipio para garantizar una transición ordenada hacia el nuevo esquema de prestación del servicio, entendiendo que la continuidad del transporte, constituye una obligación vinculada a la protección de derechos fundamentales de la población.

TRANSICIÓN

El presente contrato de servicios, se originó en la licitación realizada en el año 2007 y continuó operando mediante prórrogas consecutivas.

Actualmente, el Municipio se encuentra en la etapa final del proceso de adjudicación y firma del contrato respectivo con la adjudicataria Grupo MR SRL. , restando únicamente el control de la documental que subsana incumplimientos formales de dicha empresa.

La orden judicial dictada en las últimas horas, viene a cubrir este periodo de transición para tranquilidad de todos los comodorenses.