Chubut impulsa inversiones por USD 680 millones para fortalecer la actividad en Cerro Dragón

El proyecto será presentado por Pan American Energy en el marco del RIGI e incluirá la construcción de 22 plantas de inyección de polímeros y nuevas perforaciones para aumentar la producción y extender la vida útil de Cerro Dragón. La iniciativa apunta a sostener el empleo y ampliar la actividad en la Cuenca del Golfo San Jorge.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó este jueves del anuncio de una inversión de casi USD 680 millones que Pan American Energy prevé destinar al desarrollo de un nuevo esquema de recuperación terciaria en Cerro Dragón, dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La presentación se realizó en el Palacio de Hacienda y contó con la presencia del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila; y el Group CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni, además de funcionarios nacionales, provinciales y representantes de la compañía.

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El proyecto contempla la construcción de 22 plantas de inyección de polímeros y perforaciones adicionales orientadas a incrementar la producción convencional y atender el declino natural del área. Según se informó, la iniciativa permitirá incorporar nuevas tecnologías, mejorar la eficiencia operativa y extender la vida útil de Cerro Dragón.

Torres destacó el alcance de la inversión y consideró que representa “una señal concreta de confianza en el potencial productivo de Chubut y en el futuro de una industria clave para la economía provincial”.

El mandatario sostuvo además que “cuando hay previsibilidad y compromiso entre el sector público y privado, se generan oportunidades de desarrollo, empleo y fortalecimiento de las economías regionales”. En ese sentido, afirmó que el plan permitirá “modernizar la producción, incorporar tecnología y sostener miles de puestos de trabajo directos e indirectos en toda la Cuenca”.

Desde Pan American Energy precisaron que el desarrollo prevé la preparación de cerca de 220 pozos inyectores y alrededor de 650 pozos productores. Durante su vida útil, el esquema podría generar una producción incremental acumulada de 24 millones de barriles de petróleo, con un pico estimado superior a los 11.300 barriles diarios.

La compañía indicó además que el incremento de producción impactará en mayores ingresos por regalías para la provincia y favorecerá el desarrollo de nuevas áreas de la Cuenca del Golfo San Jorge que hasta el momento no resultaban económicamente viables.

La recuperación terciaria es una técnica aplicada luego de las etapas primaria y secundaria de extracción. En este caso, el sistema incorpora polímeros para aumentar la viscosidad del fluido inyectado y mejorar el desplazamiento del petróleo hacia los pozos productores.

También participaron del anuncio el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; el ministro de Hidrocarburos del Chubut, Federico Ponce; y el secretario general del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, José Lludgar.

Por parte de Pan American Energy estuvieron presentes el Upstream Managing Director, Fausto Caretta; el vicepresidente corporativo de Relaciones Institucionales, Daniel Felici; el vicepresidente de Relaciones Laborales, Sergio Faraudo; y el vicepresidente de Operaciones en Golfo San Jorge, Tomás Catzman.