El petróleo superó los u$s110 y Wall Street anticipa fuertes caídas

Los mercados internacionales arrancaron la semana bajo fuerte tensión luego de nuevos ataques registrados en Medio Oriente, un escenario que volvió a disparar el precio del petróleo y encendió alarmas en las principales bolsas del mundo.

El crudo Brent volvió a superar la barrera de los 110 dólares por barril, mientras que los futuros de S&P 500, Nasdaq Composite y Dow Jones Industrial Average operaban en baja antes de la apertura de Wall Street.

La escalada se produjo luego de que un ataque con drones provocara un incendio en una central nuclear de Emiratos Árabes Unidos, mientras que Arabia Saudita informó que interceptó tres drones en su territorio.

En paralelo, Donald Trump volvió a presionar públicamente a Irán para alcanzar un acuerdo que permita frenar el conflicto regional.

La creciente tensión geopolítica también puso el foco sobre el estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave para el transporte mundial de petróleo y materias primas.

El petróleo se dispara y crece el temor inflacionario

En ese contexto, el petróleo Brent subía más de 1% y cotizaba en torno a los u$s110,50 por barril, mientras que el WTI estadounidense avanzaba hasta los u$s102.

La suba del crudo reavivó temores de un nuevo impacto inflacionario global, especialmente en economías que todavía enfrentan altos costos energéticos y desaceleración del consumo.

Además, los bonos soberanos también reflejaron el nerviosismo financiero: los rendimientos de la deuda estadounidense alcanzaron máximos de 15 meses y en Japón tocaron niveles no vistos desde 1996.

Mientras tanto, los inversores siguen atentos a los próximos balances de empresas tecnológicas, especialmente los resultados de NVIDIA, considerados clave para medir la fortaleza del boom de la inteligencia artificial.

También habrá expectativa por los reportes de grandes cadenas minoristas estadounidenses, que podrían mostrar el impacto de la inflación y del encarecimiento energético sobre el consumo interno en Estados Unidos.

En Asia, las principales bolsas cerraron con pérdidas, mientras que en Europa los mercados mostraban movimientos mixtos en medio de la incertidumbre global.