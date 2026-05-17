Cannabis medicinal y cáñamo industrial

Comodoro será sede de una jornada regional sobre desarrollo productivo. El encuentro se realizará el 23 de mayo en el CIP y reunirá a especialistas, profesionales de la salud, investigadores, empresarios y funcionarios para debatir los desafíos científicos, regulatorios y productivos del sector.

Comodoro Rivadavia, será escenario de la Jornada Regional de Cannabis Medicinal, Veterinario y Cáñamo Industrial: “Los desafíos del desarrollo productivo”, un espacio de formación, debate y construcción de políticas públicas que se desarrollará el próximo 23 de mayo, de 8:30 a 18 horas, en el Centro de Información Pública (CIP), sobre Plaza Soberanía.

La propuesta reunirá a especialistas, profesionales de la salud, investigadores, referentes científicos, empresarios, funcionarios gubernamentales y representantes del ámbito judicial con el objetivo de generar un abordaje integral sobre los usos medicinales, veterinarios y productivos del cannabis y el cáñamo industrial.

El evento propone una mirada interdisciplinaria desde lo jurídico, científico, sanitario y productivo, orientada a brindar claridad normativa sobre los distintos usos del cannabis y generar condiciones para la toma de decisiones informadas tanto en el ámbito público como privado.

La apertura institucional, incluirá un repaso del contexto local y nacional en materia de políticas públicas vinculadas al cannabis, además de los objetivos del workshop, que apuntan a fortalecer marcos regulatorios y promover un desarrollo responsable de la industria.

Al respecto, el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo, Rubén Zárate, destacó la importancia estratégica del encuentro y señaló que “esta jornada se enmarca en la Ordenanza Municipal N°17.219/24 y representa un paso clave para posicionar a Comodoro Rivadavia en la agenda productiva del cannabis. Para ello es necesario construir espacios donde se comparta el conocimiento, haya mayor articulación institucional y reglas claras”.

Asimismo, sostuvo que “el objetivo es generar un espacio institucional serio, basado en evidencia científica, que permita avanzar hacia un desarrollo sostenible y con impacto real en la economía regional”.

En esa línea, Zárate remarcó que “es fundamental que el Estado, el sistema científico, el sector privado y la comunidad trabajen de manera articulada. Este tipo de encuentros, permite construir confianza, reducir la incertidumbre y sentar las bases para un ecosistema productivo innovador, con oportunidades concretas para la diversificación económica de la región”.

Asimismo, puso el foco en el desarrollo del cannabis veterinario y expresó que “desde Comodoro Conocimiento estamos impulsando una agenda basada en el cannabis medicinal y particularmente queremos enfatizar el uso veterinario. Consideramos que los animales y las mascotas domésticas, han quedado marginados de las estrategias nacionales iniciales y es necesario incluirlos plenamente dentro de este derecho a una salud más integral”.

Agregó que “estos usos, que alivian dolores y padecimientos, aparecen también como una oportunidad concreta para generar empleo, innovación y nuevas cadenas de valor. Este evento es un punto de partida para consolidar ese camino con responsabilidad y visión estratégica”.

Por último, Zárate afirmó que “se trata de una jornada técnica, con base científica y enfoque productivo, que busca generar resultados concretos y sostenibles en el tiempo. Se está creando un mercado con productos medicinales y veterinarios y podemos ser parte de él”.

CINCO EJES

La jornada contará con un programa estructurado en cinco grandes ejes temáticos. El primero estará orientado al marco legal y políticas públicas, donde se analizarán las leyes nacionales 27.350 y 27.669, además de herramientas regulatorias como el REPROCANN y la ARICCAME. Participarán especialistas, fiscales, abogados y legisladores, y se prevé la elaboración de propuestas de adaptación normativa a nivel local.

Otro de los bloques estará centrado en ciencia, investigación e innovación, con exposiciones sobre evidencia científica, aplicaciones terapéuticas, usos veterinarios y proyectos de investigación y desarrollo impulsados por universidades e instituciones especializadas.

En materia de salud pública y medicina, se abordarán protocolos clínicos, usos terapéuticos y experiencias prácticas dirigidas a profesionales sanitarios.

La agenda también incluirá talleres técnicos de cultivo y producción sustentable, buenas prácticas y procesos de calidad, además de un eje vinculado a la relación con la comunidad, donde se debatirá el impacto social del cannabis medicinal, las experiencias de pacientes y el rol de las políticas públicas.

El cierre de la jornada contempla la presentación de un reporte institucional y la firma de compromisos orientados a generar protocolos, mesas de trabajo y acciones de formación continua.

ARTICULACION INSTITUCIONAL

La actividad cuenta con la participación y el acompañamiento institucional de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Salud; la Mesa Intersectorial de Cannabis y Cáñamo Industrial de Comodoro Rivadavia (MIC); y la Cámara de Comercio, Industria y Producción (CACIP).

También participarán científicos y tecnólogos pertenecientes al CONICET, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), y otras instituciones vinculadas al sistema científico y tecnológico.

La propuesta está dirigida a profesionales de la salud, investigadores, funcionarios, emprendedores y público interesado, con un enfoque educativo y técnico que prioriza la información rigurosa y la construcción colectiva de conocimiento.

Para conocer el programa completo y más información sobre el evento ingresar a: https://jornadacannabis.conocimiento.gob.ar/