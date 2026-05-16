Zárate debatió una nueva arquitectura para un proyecto nacional

El presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, disertó en las “2das Jornadas: Propuestas para una Nueva Arquitectura Institucional en Universidad, Ciencia y Tecnología”, desarrolladas en San Carlos de Bariloche y organizadas por universidades nacionales de todo el país. El encuentro reunió a especialistas, investigadores, autoridades académicas y referentes del sistema científico-tecnológico argentino para debatir nuevas estrategias de desarrollo, federalización y gobernanza en ciencia, tecnología e innovación.

En las jornadas, inauguradas por el rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Anselmo Torres, se analizaron las asimetrías estructurales que enfrenta el sistema de ciencia y tecnología, entre ellos la falta de articulación con el aparato productivo en cada territorio, la urgencia de mayor financiamiento y la construcción de un modelo más federal como parte de un proyecto nacional soberano.

En ese marco, el titular de Comodoro Conocimiento, expuso sobre el rol estratégico de las regiones y la necesidad de construir políticas públicas que de forma deliberada incluyan el aspecto federal en las políticas de CTI, que transformen las asimetrías territoriales, porque están asociadas a las desigualdades sociales en cada provincia y región del país.

“Argentina necesita una nueva arquitectura institucional que entienda que el conocimiento no puede seguir concentrado en cuatro provincias. La ciencia y la tecnología, debe estar involucrada con desafíos de desarrollo concretos de cada territorio. Las universidades, en esta nueva arquitectura, son instituciones fundamentales para la federalización, por eso los organismos científicos, los gobiernos locales y el sector productivo tienen que trabajar de manera articulada para generar desarrollo, empleo e innovación con impacto real en la vida de las personas”, sostuvo.

En la misma línea, remarcó la importancia de fortalecer una mirada federal de la ciencia y la tecnología, al expresar que “durante muchos años las capacidades científicas, estuvieron concentradas en determinados centros urbanos. Resistir a este vendaval de ajustes y destrucción del sistema que provocan las políticas nacionales no alcanza, debemos salir de la crisis con propuestas que construyan un sistema más equilibrado, donde las ciudades patagónicas puedan utilizar la ciencia y tecnología como un puente entre este presente de crisis y un futuro más justo socialmente y sustentable económicamente”

TRABAJO CONJUNTO ENTRE UNIVERSIDADES Y ORGANISMOS

Las jornadas fueron cerradas por el rector de la Universidad de Chaco Austral y de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. El formato fue híbrido, participaron 500 personas entre quienes lo hicieron de forma presencial o mediante el streaming, incluyeron mesas de debate y comisiones de trabajo sobre articulación entre ciencia y producción, federalización, gobernanza, planificación y evaluación del sistema científico-tecnológico. El objetivo central del encuentro fue elaborar propuestas técnicas y políticas para rediseñar el sistema argentino de ciencia, tecnología e innovación desde una perspectiva soberana, más integrada territorialmente y socialmente más justa. De esta manera, el foro ratificó la exigencia al gobierno nacional que cumpla la ley de financiamiento universitaria y la de Ciencia y Técnica.