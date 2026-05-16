Nueva jornada extraordinaria de castración de felinos ferales

Con un fuerte trabajo articulado entre el personal de Veterinaria del municipio y agrupaciones proteccionistas, este fin de semana se concretó la quinta intervención masiva dirigida a colonias de gatos sin contacto humano. En esta oportunidad, se realizaron 35 cirugías a animales provenientes de un predio ubicado en el barrio San Martín.

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, brindó detalles sobre el operativo que se desarrolló en las instalaciones del área de Veterinaria municipal, destacando que estas labores forman parte de una agenda de castraciones extraordinaria.

Respecto a la castración que incluyó a 35 gatos ferales capturados en el barrio San Martín, el funcionario dijo que la actividad es posible “gracias a la colaboración estrecha con la agrupación Conciencia Activa, quienes identifican los puntos de la ciudad donde existen estas colonias y realizan el atrapamiento mediante jaulas trampa. Nosotros, desde la Municipalidad, disponemos el personal de veterinaria para garantizar esta actividad”, detalló el funcionario.

Gómez enfatizó la particularidad de trabajar con animales ferales, “los cuales se han criado sin contacto con personas y tienden a huir ante su presencia. Es un proceso que requiere logística, dado que los animales ya llevan 24 horas capturados para cumplir con los requerimientos de la cirugía y, una vez finalizada la intervención, se los devuelve exactamente al mismo lugar de origen”.

Esta jornada representa la quinta instancia en la que el Municipio, despliega este dispositivo específico para el control poblacional de colonias felinas en diferentes sectores de la ciudad. En dicho marco, el secretario puso en valor la predisposición de los trabajadores municipales que llevan adelante estas tareas fuera de la jornada laboral habitual.

“Quiero destacar el compromiso, tanto de las proteccionistas que colaboran con el Municipio como el esfuerzo del personal municipal de Veterinaria, debido a que se trata de una actividad extraordinaria realizada durante el fin de semana, lo que implica un sacrificio de su tiempo personal que redunda en un beneficio directo para la comunidad”, concluyó el secretario.