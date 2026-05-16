El hecho ocurrió durante la madrugada en el sector de asentamientos. Bomberos no pudo acceder al lugar debido a las dificultades del terreno.

San Cayetano: se incendió un auto en un lugar inaccesible para Bomberos

Un automóvil fue consumido por un incendio durante la madrugada de este sábado en el barrio San Cayetano. El hecho se registró alrededor de las 4:50, cuando el Centro de Monitoreo alertó al personal de la Comisaría Seccional Sexta sobre un foco ígneo en el sector de los asentamientos del cerro, al final de la calle Código 866.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron que un Fiat Palio, dominio HBV 782, se encontraba estacionado fuera de un terreno y envuelto en llamas.

Según indicaron fuentes policiales, personal de Bomberos Voluntarios fue convocado de urgencia, aunque no pudo acceder al sitio debido a las dificultades de transitabilidad del sector, lo que complicó las tareas de intervención.

El propietario del vehículo manifestó que el rodado no era utilizado con frecuencia debido a que presentaba desperfectos mecánicos y necesitaba tareas de mantenimiento. Además, señaló que el automóvil no contaba con seguro vigente.

Ahora, las autoridades trabajan para establecer las causas que originaron el incendio.