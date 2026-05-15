Secuestran marihuana oculta en paquetes de yerba mate

En el marco de las acciones preventivas contra el narcotráfico, el miércoles último, personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Comodoro Rivadavia, junto al Grupo Operativo Antinarcótico y en coordinación con personal del Area Aduanas (ARCA), llevó adelante un operativo de control en la terminal de ómnibus de la ciudad.
Durante la jornada, que se extendió entre las 8:15 y las 18, se realizaron inspecciones sobre encomiendas y pasajeros de transportes de corta y larga distancia, con el apoyo de canes detectores y un scanner móvil.
Como resultado, se procedió al secuestro de 182 gramos de cannabis, los cuales se encontraban ocultos en paquetes de yerba mate. Las actuaciones fueron puestas a disposición de la Justicia Federal, con intervención del Ministerio Público Fiscal.