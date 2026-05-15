Secuestran marihuana oculta en paquetes de yerba mate

El hallazgo de drogas se produjo durante un control de encomiendas en la terminal de ómnibus de Comodoro Rivadavia.

En el marco de las acciones preventivas contra el narcotráfico, el miércoles último, personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Comodoro Rivadavia, junto al Grupo Operativo Antinarcótico y en coordinación con personal del Area Aduanas (ARCA), llevó adelante un operativo de control en la terminal de ómnibus de la ciudad.

Durante la jornada, que se extendió entre las 8:15 y las 18, se realizaron inspecciones sobre encomiendas y pasajeros de transportes de corta y larga distancia, con el apoyo de canes detectores y un scanner móvil.

Como resultado, se procedió al secuestro de 182 gramos de cannabis, los cuales se encontraban ocultos en paquetes de yerba mate. Las actuaciones fueron puestas a disposición de la Justicia Federal, con intervención del Ministerio Público Fiscal.