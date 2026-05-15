Finalizaron las tareas de exhumación en el Cementerio Oeste

En el marco de la causa por la desaparición de Iván Torres, el municipio acompañó el operativo judicial con trabajos de excavación y asistencia logística para el equipo de antropología forense y la Justicia de Santa Cruz.

Este viernes concluyó la participación del municipio de Comodoro Rivadavia en las tareas operativas vinculadas a las exhumaciones realizadas en el Cementerio Oeste, en el marco de la causa judicial por la desaparición de Iván Torres, en 2001, bajo directivas de la Justicia de Santa Cruz. Durante varios días, personal municipal trabajó de manera articulada con el equipo de antropología forense y Fuerzas nacionales para facilitar el desarrollo de las pericias.

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, explicó que se exhumaron las últimas fosas previstas dentro del procedimiento, al señalar: “venían realizando aproximadamente cuatro intervenciones por día. El trabajo consistió en la excavación por parte del personal municipal hasta llegar al punto donde comenzaban a aparecer vestigios de los cuerpos o bien restos de la madera de los cajones”, detalló.

A partir de ese momento, el equipo de antropología forense, era el encargado de levantar muestras óseas y otros elementos necesarios para la investigación. Para ello, el municipio dispuso un espacio especialmente acondicionado con gazebo y resguardo, a fin de garantizar que las tareas pudieran desarrollarse de manera adecuada y bajo las condiciones requeridas por los especialistas.

Respecto a las tareas realizadas, Gómez indicó que los cuerpos no fueron retirados del lugar. “Quiero aclarar que los cuerpos están adentro. Lo único que hicieron fue levantar muestras”, remarcó. Asimismo, detalló que durante la noche permaneció una guardia de seguridad de Gendarmería Nacional, como ocurrió durante todo el operativo, y este jueves se procedió al tapado de las últimas fosas intervenidas.

Finalmente, el funcionario destacó el compromiso del personal de la Dirección de Cementerio, que trabajó intensamente durante toda la jornada en una tarea particularmente delicada. “Desde el Municipio se hizo llegar un agradecimiento al personal por la actividad intensa que tuvieron estos días, en un trabajo que reconocemos como muy particular”, expresó.

En cuanto a la continuidad de la causa, Gómez señaló que la participación municipal concluyó con la asistencia operativa requerida, mientras que la Justicia continuará con las medidas que considere necesarias. “Nuestro único rol fue el de socavar las fosas y darles la posibilidad de que tomaran muestras. Ahora será la Justicia la que determinará cómo sigue esta investigación”, sentenció.