El Superior rechazó una apelación de Mauricio Ortellado

Se trata del condenado a prisión perpetua por el homicidio de Juan Adolfo Laffeuillade. Había presentado una apelación a la pena.

El martes 5 de mayo se conoció un nuevo fallo del Superior Tribunal de Justicia de Chubut en relación al homicidio de Juan Adolfo Laffeuillade, acontecido el 21 de febrero de 2023, causa en la que Mauricio Ortellado fue condenado a prisión perpetua.

En esta oportunidad, el máximo tribunal provincial resolvió no hacer lugar al recurso extraordinario federal interpuesto por el defensor general de la Provincia, luego de analizar los planteos formulados por la defensa. La decisión fue adoptada teniendo en cuenta el dictamen del procurador general Jorge Miquelarena.

En febrero último, el Superior Tribunal ya había rechazado la impugnación extraordinaria y el recurso de queja presentados por la defensa, confirmando así la condena a prisión perpetua impuesta al acusado.

La investigación del caso y la acusación durante el juicio por jurados estuvieron a cargo de la entonces fiscal Cecilia Codina. Posteriormente, la fiscal general Verona Dagotto intervino en la audiencia de cesura de pena y sostuvo la acusación ante la Cámara en lo Penal.

Mauricio Ortellado fue condenado mediante un juicio por jurados a “cadena perpetua” como “coautor” de “homicidio criminis causa” y luego dicha sentencia fue confirmada por la Cámara en lo Penal local, quedando así configurado el denominado doble conforme.

EL CASO

El ilícito ventilado en el debate ocurrió el 21 de febrero de 2023, alrededor de las 0.10, cuando la víctima Laffeuillade se encontraba en el interior de su vivienda, ubicada en calle Juan B. Justo al 200, de Comodoro Rivadavia.

Según la acusación, dos personas —una de ellas Mauricio Ortellado y otra aún no identificada— saltaron el paredón e ingresaron al domicilio armados con una pistola calibre 9 milímetros. Una vez dentro, habrían golpeado a la víctima en el rostro, abdomen y cráneo con un objeto contundente, con el propósito de sustraer dinero en efectivo y otros elementos de valor.

Ante la resistencia ofrecida por Laffeuillade, y con la finalidad de facilitar la sustracción, los agresores le efectuaron un disparo en la cabeza, provocándole la muerte. Posteriormente, sustrajeron el teléfono celular, la billetera y las llaves del damnificado, y se retiraron del lugar en su vehículo —una Fiat Toro—. Antes de huir, incendiaron la vivienda con el fin de procurar la impunidad del hecho.

En la investigación también se determinó la intervención de Micaela Ortellado, quien colaboró posteriormente para deshacerse del vehículo de la víctima y fue detenida en la ciudad de Caleta Olivia.