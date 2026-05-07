Cayeron un hombre y una mujer tras intentar usurpar una vivienda

Un llamado al 101 por parte de una vecina permitió que la policía frustrara un ingreso ilegal a una vivienda en barrio Abel Amaya, durante la madrugada de este jueves.

Una pareja fue sorprendida por los efectivos mientras intentaba forzar la entrada y ambos quedaron a disposición de la Justicia Penal.

Alrededor de la 1:30 de la madrugada de este jueves 7 de mayo, personal de la Comisaría Seccional Quinta procedió a la detención de un hombre y una mujer en el barrio Abel Amaya, luego de que intentaran ingresar por la fuerza a un domicilio ubicado sobre la calle 473 al 150.

El procedimiento se inició gracias a la intervención de una testigo, vecina del lugar, quien advirtió la maniobra sospechosa de la pareja y alertó de inmediato a la dependencia policial. La mujer aportó descripciones precisas sobre la vestimenta de los sospechosos: un hombre con pantalón negro y campera clara, y una mujer vestida íntegramente de negro.

Captura in fraganti

Al arribar la comitiva policial al lugar indicado, los efectivos constataron la veracidad de la denuncia al encontrar a los sospechosos en plena acción. La vecina facilitó el contacto telefónico del propietario de la vivienda, identificado como R.V.S., quien se comunicó con las autoridades para manifestar su deseo de radicar la denuncia penal correspondiente por la violación de su domicilio.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la aprehensión del sujeto H.N.P. (35) y su acompañante de sexo femenino J.B.O. (29). Ambos fueron trasladados a la dependencia policial en calidad de detenidos judiciales.

Actuaciones judiciales

El hecho fue informado a las autoridades de turno, dándose intervención al Dr. Ricardo Carreño por parte del Ministerio Público Fiscal y a la Dra. Patricia Gutiérrez de la Oficina Judicial. Asimismo, la Juez Penal de turno, Dra. Raquel Tasello, fue notificada sobre la detención de la pareja, quienes permanecerán bajo custodia a la espera de la audiencia de control.

El operativo y las actuaciones correspondientes fueron labradas por el Oficial Ayudante Leandro Yañes, según publicó el Comodorense.