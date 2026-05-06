Vecinos retuvieron a golpes a un ladrón en barrio Eva Perón

El hombre, de 28 años, fue reducido por un grupo de personas tras ingresar a una vivienda con fines de robo.

Un hombre de 28 años fue detenido este martes por la tarde en el barrio Eva Perón, luego de ser retenido por vecinos que lo sorprendieron presuntamente intentando cometer un robo en una vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 sobre calle Raúl Cercós, cuando el Centro de Monitoreo recibió un llamado de una vecina que solicitaba presencia policial. Según informó, varias personas tenían reducido a un individuo que habría ingresado a un inmueble con intenciones delictivas.

Al arribar al lugar, personal de la Comisaría Seccional Séptima constató que el sospechoso se encontraba en el patio de la vivienda, con visibles lesiones en el rostro y la cabeza.

El sujeto, identificado como Alejandro Javier E., fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde permanecería alojado a la espera de la audiencia de control de detención.