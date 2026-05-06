Extenso corte de energía afecta a numerosos barrios de Comodoro

Alcanza a sectores de la zona sur y norte de la ciudad. Personal de la SCPL trabaja para detectar una falla en una línea de 33 kV, aunque las condiciones climáticas complican las tareas.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este miércoles 6 de mayo, desde las 15:36 horas, se registra un corte de energía eléctrica que afecta a múltiples barrios de Comodoro Rivadavia.

Los sectores alcanzados por la interrupción del suministro son Máximo Abásolo, San Martín, Las Flores, La Floresta, 9 de Julio, parte de Jorge Newbery, 13 de Diciembre, Km. 12, Km. 14, Km. 17, Km. 18, Astra, un sector de Ciudadela, Megaloteo y Comipa.

Desde el Departamento de Servicio Eléctrico de la prestadora del servicio indicaron que, por el momento, no hay un horario estimado para la normalización del servicio.

Asimismo, señalaron que personal operativo se encuentra trabajando para detectar una falla en la línea de 33 kV que abastece a los barrios afectados. Sin embargo, explicaron que las tareas se ven dificultadas debido al extenso trayecto de la línea entre Km. 8 y Ciudadela, sumado a las condiciones climáticas reinantes en la zona.

La SCPL aseguró que continuará informando a la comunidad sobre la evolución de los trabajos y la restitución del suministro eléctrico.