Modernización digital en el Centro Documental Histórico

En el marco de su 40° aniversario, el CDH inicia una etapa de transformación orientada a fortalecer su rol como puente entre la historia de Comodoro y las nuevas generaciones.

Este aniversario encuentra al Centro Documental Histórico (CDH) en pleno proceso de renovación de sus herramientas de trabajo. El objetivo principal es la implementación de un sistema propio de gestión archivística digital, una solución tecnológica moderna y escalable diseñada específicamente para la Secretaría de Cultura. Este software permitirá reemplazar sistemas anteriores por una plataforma más eficiente que facilitará la preservación y el acceso al patrimonio documental de la ciudad.

En este marco, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó el valor simbólico y práctico de esta renovación. "Llegar a los 40 años significa honrar nuestra historia, pero también asegurar que sea accesible para el futuro. Estamos trabajando en una puesta en valor integral que incluye desde la mejora de las condiciones del espacio físico hasta la creación de este nuevo sistema digital, que será un antes y un después para la investigación local".

"Queremos que el Centro Documental sea un organismo vivo. Con el desarrollo de este software propio, buscamos que la información deje de estar encerrada en un papel y pase a estar al alcance de cada vecino, fomentando la investigación y el conocimiento de nuestra identidad desde cualquier dispositivo", subrayó la funcionaria.

UN ARCHIVO ABIERTO A LA COMUNIDAD

El proyecto tecnológico se desarrollará en dos fases: una primera etapa de organización técnica interna y una segunda fase destinada a la apertura de los fondos documentales a través de un enlace público. Esta iniciativa transformará al CDH en un sitio de consulta permanente y dinámica, adaptado a las demandas de las nuevas tecnologías.

A través de esta modernización, el Municipio reafirma su compromiso con el resguardo del tesoro documental de la ciudad, garantizando que el esfuerzo de estos 40 años se multiplique a través de la innovación y el acceso libre a la información.

En el marco del Día del Archivista, que se celebrará el 28 de agosto, se realizarán diversas actividades, entre las cuales se destaca el homenaje a los ex directores de esta emblemática institución.

En este contexto, el director general del Centro Documental Histórico, Pablo Troncoso, agradeció el acompañamiento de la Secretaría de Cultura y de la Agencia Comodoro Conocimiento, “que nos donó olivos para sembrar en el predio”.

También hubo reconocimientos para el subsecretario Luis Correa; el secretario general del SOEM, Omar Unquen; y la tesista Jessica Montesino.

“Nuestro espacio crece gracias a los vecinos e instituciones que nos comparten documentos y fotografías que componen nuestra historia. Actualmente, estamos trabajando en digitalizar documentos de gran valor y contamos con un ciclo de capacitación, gestionado por la cartera cultural, donde se brinda la carrera archivística. Sin archivo no hay historia y sin historia no hay identidad”, concluyó Troncoso.