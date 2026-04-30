Comodoro reúne a la Patagonia en la preliminar oficial del Tango BA 2026

El festival “Vientos de Tango” convoca a bailarines de seis provincias y despliega tres jornadas de competencia, milongas y presentaciones en el Centro Cultural.

Comodoro Rivadavia será escenario este fin de semana del Festival Preliminar Mundial de Tango BA 2026 “Vientos de Tango”, que congregará a parejas de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego en una programación que combina instancias competitivas, exhibiciones y espacios de encuentro.

Delegaciones de distintas localidades —como Rincón de los Sauces, Caleta Olivia, Río Gallegos, Viedma, General Roca, Rawson, Las Grutas, Dolavon, Cipolletti y Trelew— confirmaron su junto a representantes locales.

La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, valoró el alcance del evento: “Es un orgullo que Comodoro sea, una vez más, la casa de los tangueros de toda la Patagonia. Este festival no sólo es una competencia, sino un espacio de encuentro que fortalece nuestra identidad cultural y pone en valor el enorme talento que tenemos en el sur argentino”. En la misma línea, agregó: “Recibir a delegaciones de tantos puntos de la región demuestra que nuestra ciudad es un faro cultural de referencia. Trabajamos para que cada pareja sea protagonista de este movimiento que no para de crecer”.

La actividad comenzará el viernes 1 con la acreditación de competidores y el inicio de la competencia regional en categorías de tango escenario, pista y senior. Por la noche, la milonga incluirá musicalización en vivo y la presentación de la Orquesta de Tango de Comodoro Rivadavia.

El sábado 2 continuará la acreditación, se desarrollará un conversatorio con jurados y tendrán lugar las clasificatorias del Preliminar Tango BA en las categorías de escenario y pista, además de competencias regionales de milonga y vals. La jornada cerrará con una nueva noche de milonga, la participación de una invitada especial y la actuación de la orquesta “Los herederos del Compás”.

El domingo 3 se realizará la capacitación de jurados y, desde la tarde, las finales de la competencia regional y del preliminar. La programación incluirá demostraciones, entrega de premios y la ronda de campeones.

Como complemento, los días 4 y 5 de mayo se dictará un seminario en el CIP a cargo de los maestros Jimena Hoeffner y Alejandro Andrian. Sobre esta instancia, Peralta señaló: “En esta oportunidad, la formación permite que nuestros artistas sigan elevando la vara de nuestra competencia año tras año”.

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