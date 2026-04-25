Gran convocatoria en el Festival 3D Tecno y el Hackatón "Ciudad Futura"

La propuesta de innovación, contó con la participación de más de 700 personas durante tres intensas jornadas. “Debemos visibilizar todo este potencial, para que más gente se sume y generemos más educación tecnológica en pos de un futuro mejor”, enfatizó el intendente Macharashvili.

El intendente Othar Macharashvili, participó este sábado por la tarde en el Centro de Información Pública (CIP) del cierre de la primera edición del Festival 3D Tecno con la realización de la segunda edición del hackatón “Ciudad Futura”, una instancia que reunió a más de 200 participantes y consolidó al encuentro como un espacio estratégico para la innovación, el desarrollo tecnológico y la construcción colectiva de soluciones para la ciudad.

Durante las tres jornadas, el CIP, albergó más de 700 personas de todas las edades en 20 charlas y talleres, además de experiencias interactivas y espacios de vinculación que convocaron a una comunidad emergente en la ciudad en torno a las tecnologías y la innovación.

En ese contexto, Macharashvili felicitó tanto a los participantes como al equipo de Comodoro Conocimiento, a cargo de la organización, quienes “trabajaron durante mucho tiempo para que este evento hoy sea un éxito. Visitantes de otros lugares del país comentaron que este Hackatón es una de las mejores que han visto y creo que no tomamos real dimensión de la calidad de lo que son nuestros chicos, que no solamente son el futuro, sino que forman parte del presente, generando proyectos y futuras empresas tecnológicas”.

Othar expresó: “esto es la continuidad de todo lo que se viene trabajando en el marco de ‘Ciudad Futura’ y demuestra todo el potencial que tiene Comodoro, con un gran futuro por delante, pero queremos que más chicos tengan la posibilidad de sumarse. Por ello, tenemos el compromiso de avanzar con el Polo Tecnológico, que le dará aun más envión a todas las propuestas para seguir desarrollándose”.

“Tanto el Hackatón como todas las actividades que se llevaron durante estos tres días, son una muestra clara de nuestra búsqueda de transformar a Comodoro en referente en lo que es innovación y tecnología. Debemos visibilizar todo este potencial, para que más gente se sume y generemos más educación tecnológica en pos de un futuro mejor”, concluyó el intendente.

APRENDIZAJE Y CREACIÓN

El hackatón “Ciudad Futura” se desarrolló como un espacio donde personas de distintas edades y disciplinas trabajaron en conjunto para resolver desafíos reales de Comodoro Rivadavia. Más de 200 estudiantes, programadores, diseñadores, emprendedores y profesionales, conformaron equipos multidisciplinarios para desarrollar ideas disruptivas y presentar soluciones a desafíos de la “Ciudad Futura”, los que fueron evaluados por un jurado, poniendo en juego conocimientos vinculados a la ingeniería, el análisis de datos y la innovación social.

En ese marco, el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo, Rubén Zárate, se refirió a la importancia del Hackatón, al resaltar que, de esta manera, “se aprende, se crea y se construye ciudad”, al tiempo que destacó el impacto del Festival 3D Tecno y su proyección a futuro.

“Este tipo de actividades son como el potrero de la innovación, ya que nos permite identificar talentos y nuevos proyectos de innovación que pueden convertirse en empresas de base tecnológica y ser acompañadas por nuestra incubadora. Ya detectamos al menos una decena de iniciativas con potencial de desarrollo”, sostuvo, y agregó que hay una economía del conocimiento para desarrollar y la ciudad tiene todas las capacidades para hacerlo, “la convocatoria y los resultados de estas jornadas lo demuestran”.

Asimismo, subrayó el fuerte protagonismo local en la agenda del encuentro: “El 90% de las más de 20 actividades fueron desarrolladas por actores de nuestra propia comunidad. Son vecinos y organizaciones que están trabajando en la vanguardia del uso de nuevas tecnologías; eso explica el éxito de esta convocatoria, con salas llenas y una participación sostenida durante todas las jornadas”.

INNOVACION Y CONOCIMIENTO

Zárate también hizo hincapié en el contexto regional y en la necesidad de impulsar nuevas alternativas productivas. En ese sentido, señaló que “Comodoro Rivadavia y el Golfo San Jorge atraviesan una transición acelerada, con impactos en el empleo. Frente a esto, una de las salidas posibles es generar nuevas oportunidades económicas basadas en el conocimiento, la innovación y la tecnología. De eso se tratan estas iniciativas”.

Finalmente, remarcó el rol de las políticas públicas en estos procesos: “La innovación no surge de manera espontánea, requiere decisiones deliberadas. Estamos trabajando para fortalecer este camino, acompañando a las empresas con herramientas como el sello de innovación y proyectando un Parque Tecnológico que permita alojar y potenciar estos desarrollos”.

SEIS DESAFIOS ESTRATEGICOS

Durante el encuentro se abordaron seis desafíos orientados a construir una ciudad más resiliente, inclusiva y sostenible. Entre ellos, se destacaron el eje de Cambio Climático y Urbanismo, enfocado en resiliencia y adaptación; el desafío de Servicios Urbanos Inteligentes, centrado en la gestión del agua, la energía y los residuos con base en datos; la Transformación Tecnológica vinculada al desarrollo de un gobierno digital y una ciudad conectada; el eje de Educación, Trabajo y Nuevas Economías, orientado al talento y la inclusión digital; la Innovación Productiva con foco en la Economía Azul; y un Desafío Abierto que invitó a proponer soluciones creativas para problemáticas cotidianas. Estas líneas de trabajo se articularon con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente los vinculados a innovación, ciudades sostenibles, educación, trabajo y acción por el clima.

PROYECTAR EL FUTURO

Con una amplia convocatoria, fuerte participación local y una agenda diversa, el Festival 3D Tecno cerró su primera edición posicionando a Comodoro Rivadavia como un eje de innovación regional y sentando las bases para la generación de nuevas oportunidades productivas vinculadas a la economía del conocimiento.