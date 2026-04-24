Santa Cruz participa en la Feria Internacional del Libro

La delegación de Santa Cruz, coordinada por la Secretaría de Cultura inauguró el jueves su presencia en la 50° edición de la Feria Internacional que se desarrolla en Buenos Aires.

Los escritores de esta provincia exponen sus obras en el stand del Ente Cultural Patagonia, acompañados por la ministra de Gobierno, Belén Emilger; la secretaria de Comunicación Pública Irene Stur; y de la responsable de Industrias Culturales, Estefanía Santibañez.

En la primera jornada, la ministra Emilger destacó el valor de la representación provincial en esta segunda participación en la feria. “Nosotros estamos representados por todas las localidades” indicò la funcionaria, añadiendo que “esto marca la impronta del Gobernador Claudio Vidal de federalizar la cultura dentro de la provincia”.

Consultada sobre la relevancia de que las obras lleguen a una feria internacional, Emilger sostuvo que se trata de una oportunidad para visibilizar la producción literaria local y sus procesos creativos.

“La importancia es que se conozca nuestra cultura y nuestros procesos creativos en todo el país y en el exterior. Estar presentes nos permite pensar cómo queremos mostrar nuestra cultura, no solamente al resto del país sino también dentro de la propia provincia”, puntualizó.

Asimismo, puso de relieve que “este año el desafío será hacer una Feria Provincial distinta, disruptiva, para que todos los santacruceños la puedan disfrutar y no quede limitada a una sola localidad”, explicó.

En ese misma línea sostuvo que la diversidad de expresiones artísticas que confluyen en la propuesta santacruceña.

“Si hay algo que yo destaco de los santacruceños es la creatividad y la artística que tienen. Es una provincia que le presta mucha atención al desarrollo cultural de sus ciudadanos. Tenemos la Escuela Provincial de Danzas, el Polivalente de Arte y muchas otras expresiones que se reflejan en este stand. No solamente están los tres ganadores del concurso, sino que también acompañan otros autores, otras obras y editoriales que forman parte de la cultura santacruceña”, afirmó, invitando al público a descubrir la variedad de géneros y propuestas presentes en la feria.