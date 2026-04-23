Becarios PAE recorrieron Cerro Dragón en una jornada de formación

Son estudiantes de Ingeniería y Geología que participaron de una visita al yacimiento, donde conocieron instalaciones clave y recibieron una introducción a la industria.

Un grupo de 14 estudiantes de Ingeniería y Geología de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) visitó las instalaciones de Cerro Dragón, en el marco del Programa de Becas Universitarias que Pan American Energy (PAE) desarrolla en la región.

La actividad incluyó un recorrido por distintos sectores operativos del yacimiento, entre ellos la Planta de Tratamiento de Crudo, la Planta de Generación de Energía y Ciclo Combinado, y un equipo perforador, además de otras áreas vinculadas a la producción de petróleo y gas. Durante la jornada, los estudiantes también participaron de una inducción sobre la industria, a cargo de profesionales de la compañía.

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La delegación estuvo integrada por Ana Paula Acevedo, Florencia Barrionuevo, Camila Chávez, Juan Genari, Tomás Gimenez, Yago Ibarra, Morena Miranda, Agustina Morales, Nahir Muñoz, Francisco Nahuelquin, Dana Olivera, Iván Ricaldez, Luciana Ríos y Fernando Souza. Los alumnos fueron acompañados por Juan Manuel Ojeda Triviño, docente de Ingeniería en Petróleo; Silvio Almonacid Cerrutti, docente de Ingeniería Mecánica; y Carolina Soto, tutora de Fundación Cimientos, junto a personal de PAE.

Tras la experiencia, Ojeda Triviño —ex becario del programa y actual jefe del Departamento de Ingeniería en Petróleo de la UNPSJB— valoró el impacto de la visita: “Increíble jornada en Cerro Dragón. Más allá de la importancia estratégica de PAE para el país, lo más movilizante fue ver a los alumnos frente a la inmensidad de las instalaciones. Hay dimensiones y procesos que los libros no pueden transmitir; se necesitan sentir en el yacimiento. Un orgullo ver cómo la academia se encuentra con la realidad operativa de nuestra cuenca”.

Por su parte, el referente de Relaciones Institucionales de la compañía, Juan Taccari, destacó la iniciativa: “Es muy grato para nosotros abrir las puertas del yacimiento y poder mostrarles a nuestros becarios algo de la actividad diaria de Cerro Dragón”. En ese sentido, subrayó “la predisposición de todo el personal de la operación de PAE hacia este tipo de actividades, compartiendo con los alumnos de manera profesional y didáctica los procesos productivos”.

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Además, remarcó el valor del vínculo con el ámbito académico: “Estas visitas nos permiten fortalecer el vínculo con las universidades de la región, apostando a que los futuros profesionales conozcan de cerca nuestros procesos de producción y establezcan sus primeros contactos con la industria”.

El Programa de Becas PAE se desarrolla desde hace 23 años y apunta a promover el acceso y la permanencia en estudios universitarios de jóvenes de la región, mediante acompañamiento personalizado, apoyo económico y vinculación con el sector productivo. Para más información, se puede consultar en www.becaspae.com.