333 discos de Comodoro: el Musicoirón amplía su mapa sonoro con aportes locales

El archivo digital creado por Demián Morassi incorporó una recopilación de producciones discográficas de Comodoro Rivadavia y la región con la colaboración de Marcela Bordón Ortiz y Gerardo Escobar. El listado ya está disponible online.

El proyecto “El Musicoirón”, impulsado por el realizador y docente Demián Morassi, continúa expandiendo su registro de la música patagónica. En esta etapa, el archivo sumó una recopilación de 333 discos de Comodoro Rivadavia, construida de manera colaborativa junto a Marcela Bordón Ortiz y Gerardo Escobar.

El relevamiento —que, tal como se describe en el sitio, va “desde Rada Tilly hasta Alto Río Senguer en busca de todos los discos”— reúne producciones de bandas y solistas de la zona, consolidando un nuevo apartado dentro de este archivo digital que busca ordenar y visibilizar la historia sonora regional.

Dentro de ese recorrido aparecen hitos de distintas épocas. Entre los nombres históricos sobresalen Grupo Uno, con registros que se remontan a comienzos de los años 70 como Grupo Uno (1970) o Fin de semana (1971), y 113 Vicios, con discos como Crudo (1995) y Disco negro (1998), piezas clave para entender la escena local.

En paralelo, la recopilación también exhibe el pulso más reciente de la producción comodorense. Entre los lanzamientos de los últimos años figuran trabajos como Neogénesis de Trueno Negro (2025), Rubicón de Gaby Caniza (2025), El show debe continuar de Agustín Repich (2024) o Argenchinesa de Haien (2024), además de una amplia cantidad de EPs y simples que reflejan la vitalidad actual del circuito independiente.

“El Musicoirón” nació durante la cuarentena de 2020 como un catálogo online centrado en Puerto Madryn y Puerto Pirámides, con el objetivo de reunir discos y videoclips en un mismo espacio accesible. Con el tiempo, el proyecto amplió su alcance a distintas localidades de la Patagonia, incorporando también investigaciones sobre soportes físicos como vinilos y cassettes, además de contenidos radiales y audiovisuales.

El crecimiento del sitio estuvo atravesado por una lógica colaborativa. Según ha señalado el propio Morassi, el archivo se nutre de aportes de músicos, investigadores y público en general, quienes acercan datos y materiales para ampliar el mapa musical regional.

La incorporación de la discografía comodorense refuerza esa dinámica colectiva y consolida al proyecto como una base de consulta abierta, en permanente construcción, sobre la música patagónica.

El detalle completo de las bandas, artistas y discos incluidos en esta nueva recopilación puede consultarse en el sitio oficial del proyecto:

https://musicoiron.wordpress.com/2026/04/22/musica-de-comodoro-y-sur-chubutano/