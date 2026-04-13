"Asamblea de Fuego": una noche para vivir la música en presente

Las Piedras, Hostiles Mad’s Wave y Mengua tocarán este sábado 18 en Sótano Pub. La primera tanda promocional ya se agotó y continúan las entradas disponibles en puerta.

Las bandas Las Piedras, Hostiles Mad’s Wave y Mengua compartirán escenario este sábado 18 en Sótano Pub (San Martín 239), en una fecha conjunta denominada “Asamblea de Fuego”, que surge como una propuesta colectiva dentro de la escena independiente local.

Según explicó David Luna a El Patagónico, integrante de Las Piedras, la iniciativa se inscribe en un contexto adverso para la autogestión musical: “En un contexto donde hacer música independiente es cada vez más difícil, la ciudad por momentos se siente media apagada, todo el paisaje es muy postpunk. Esta fecha representa una celebración entre las tres bandas, los amigos y el público para compartir algo real, en la vida real”.

Desde la banda también remarcan el valor simbólico del encuentro, no solo como show sino como instancia de recorrido compartido: “Tiene un valor especial porque desde Las Piedras estamos celebrando nuestra música junto a amigos invitados y personas que fueron parte del camino de la banda”.

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Consultado sobre los puntos en común entre los proyectos, Luna sintetizó: “El punto de conexión entre las tres bandas es el espíritu del rock and roll”.

La propuesta en vivo, según adelantaron, no busca ajustarse a expectativas rígidas sino apelar a la experiencia directa: “Más que venir a buscar algo específico, la idea es que el público se deje llevar. Cada banda tiene su identidad, su energía, y eso es lo que va a encontrar: música en vivo real, sin filtro”.

En esa línea, también plantearon una toma de posición frente al consumo digital: “En un momento donde todo pasa por las redes, proponemos lo contrario: apagar un poco el teléfono, estar presentes y disfrutar”.

La fecha incluirá además la participación de feriantes y proyectos artísticos, entre ellos Iván Quinteros, Mikka, S. Arente, Cabra Ediciones, Solsticio Arte y Tienda Unification.

Sobre el lugar que ocupan este tipo de eventos en la ciudad, Luna señaló que “es una forma de sostener viva la música y de construir comunidad entre quienes la hacen y quienes van a escuchar”.

En ese entramado, el rol del público resulta central: “Al estar presente y apoyar una fecha autogestionada, está ayudando a que las bandas puedan seguir grabando, sacando discos, produciendo música y sosteniendo el proyecto”.

Finalmente, la invitación apunta a recuperar la dimensión irrepetible del vivo: “La experiencia no se compara con verla en una historia de Instagram desde una pantalla. Hay algo que pasa ahí, en el momento, entre las bandas y el público, que no se puede replicar en redes”.

En cuanto a las entradas, la primera tanda promocional 2x1 a 5 mil pesos se encuentra agotada. Las localidades continúan disponibles a 8 mil pesos, y en puerta tendrán un valor de 10 mil.