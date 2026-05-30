Descenso de temperatura y probabilidad de lluvias

El pronóstico anticipa condiciones variables para los próximos días, con una jornada estable este sábado y posibles precipitaciones el domingo.

El pronóstico meteorológico para Comodoro Rivadavia prevé un fin de semana marcado por el descenso de las temperaturas y la posibilidad de lluvias durante el domingo.

Para este sábado 30 de mayo se espera una jornada mayormente estable, con una temperatura máxima de 15°C y una mínima de 8°C. La probabilidad de precipitaciones será nula durante la mañana y aumentará levemente hacia la tarde, con valores de entre 10% y 40%. Los vientos soplarán entre 7 y 12 km/h.

El domingo 31 las condiciones comenzarán a desmejorar. La temperatura máxima alcanzará los 11°C, mientras que la mínima será de 7°C. Durante la mañana se prevén probabilidades de lluvia de entre 40% y 70%, reduciéndose hacia la tarde y la noche a valores de entre 10% y 40%. El viento mantendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h.

En tanto, para el lunes 1 de junio se pronostica una máxima de 10°C y una mínima de 6°C. Las probabilidades de precipitación se mantendrán entre 10% y 40% durante toda la jornada. Además, se espera un incremento de la intensidad del viento durante la tarde y la noche, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.