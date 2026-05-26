Martes con cielo cubierto y máxima de 12°C

La jornada de este martes se presenta mayormente nublada, con temperaturas bajas durante la mañana y una máxima prevista de 12 grados.

El pronóstico para este martes 26 de mayo anticipa una jornada estable en Comodoro Rivadavia, marcada por nubosidad durante gran parte del día y sin probabilidades de precipitaciones.

Durante la mañana se espera una temperatura mínima de 4°C bajo un cielo mayormente nublado. Por la tarde, las condiciones continuarán nubladas y la máxima alcanzará los 12°C, mientras que hacia la noche el termómetro descenderá a 9°C.

El viento se mantendrá entre 13 y 22 km/h a lo largo de toda la jornada, con circulación predominante del noreste por la mañana, del sudeste durante la tarde y del sur hacia la noche.

Para el miércoles, el Servicio Meteorológico prevé una jornada nublada con probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde. En ese tramo del día podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h, intensidades habituales para la ciudad. Las temperaturas oscilarán entre los 5°C y los 10°C.

El jueves continuará el cielo cubierto, con una mínima de 5°C y una máxima de 10°C. Durante la madrugada y la mañana podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h.