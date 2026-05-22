Comodoro tendrá un viernes fresco con máxima de 15 grados

Comodoro Rivadavia tendrá este viernes 22 de mayo una jornada fría por la mañana, aunque con condiciones estables y sin probabilidades de precipitaciones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Durante las primeras horas del día el cielo estará algo nublado, con una temperatura mínima de 7°C y viento del sudoeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Por la tarde continuarán las condiciones similares, también con cielo algo nublado y una temperatura máxima prevista de 15°C. El viento rotará al sudeste manteniendo velocidades moderadas.
Hacia la noche, el pronóstico indica cielo despejado y una temperatura cercana a los 9°C, con disminución en la intensidad del viento, que soplará entre 7 y 12 km/h desde el sudeste.
De esta manera, la ciudad atravesará otra jornada otoñal típica, con temperaturas frescas pero sin lluvias ni alertas meteorológicas previstas.