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Comodoro tendrá un viernes fresco con máxima de 15 grados

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y mejoras hacia la noche.

Comodoro Rivadavia tendrá este viernes 22 de mayo una jornada fría por la mañana, aunque con condiciones estables y sin probabilidades de precipitaciones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante las primeras horas del día el cielo estará algo nublado, con una temperatura mínima de 7°C y viento del sudoeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la tarde continuarán las condiciones similares, también con cielo algo nublado y una temperatura máxima prevista de 15°C. El viento rotará al sudeste manteniendo velocidades moderadas.

Hacia la noche, el pronóstico indica cielo despejado y una temperatura cercana a los 9°C, con disminución en la intensidad del viento, que soplará entre 7 y 12 km/h desde el sudeste.

De esta manera, la ciudad atravesará otra jornada otoñal típica, con temperaturas frescas pero sin lluvias ni alertas meteorológicas previstas.

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