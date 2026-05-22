El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y mejoras hacia la noche.

Comodoro tendrá un viernes fresco con máxima de 15 grados

Comodoro Rivadavia tendrá este viernes 22 de mayo una jornada fría por la mañana, aunque con condiciones estables y sin probabilidades de precipitaciones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante las primeras horas del día el cielo estará algo nublado, con una temperatura mínima de 7°C y viento del sudoeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la tarde continuarán las condiciones similares, también con cielo algo nublado y una temperatura máxima prevista de 15°C. El viento rotará al sudeste manteniendo velocidades moderadas.

Hacia la noche, el pronóstico indica cielo despejado y una temperatura cercana a los 9°C, con disminución en la intensidad del viento, que soplará entre 7 y 12 km/h desde el sudeste.

De esta manera, la ciudad atravesará otra jornada otoñal típica, con temperaturas frescas pero sin lluvias ni alertas meteorológicas previstas.