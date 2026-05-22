Detuvieron al titular de Migraciones en Chubut

Se trata de Carlos Rinaldi, titular de la delegación Rawson de la Dirección Nacional de Migraciones. Es referente de Milei y de extrema confianza del diputado nacional César Treffinger.

La captura de Carlos Ernesto Rinaldi encendió de inmediato las alarmas en los despachos del oficialismo nacional, que ahora busca contener el impacto político de un caso que mezcla cajas estatales y financiamiento partidario.

El arresto fue el resultado de un megaoperativo comandado por Gendarmería Nacional, que incluyó más de doce allanamientos simultáneos en distintos puntos estratégicos de las ciudades de Rawson y Trelew.

Las órdenes partieron directamente desde Buenos Aires, dictadas por el juez Pablo Yadarola, al frente del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2. Entre los lugares inspeccionados por las fuerzas de seguridad se destacaron un estudio contable ubicado en la calle Mitre al 200, una propiedad privada en el exclusivo barrio San Benito de Trelew y oficinas vinculadas a empresarios de Puerto Rawson.

Aunque la causa penal se maneja bajo un estricto secreto de sumario, las primeras hipótesis de la investigación apuntan a la existencia de un circuito financiero ilegal.

Fuente: Jornada