Rompieron locales y denuncian robos en galerías céntricas

El episodio ocurrió este jueves en la Galería Picón y la Galería San Martín. La Policía y Criminalística trabajaron en el lugar mientras comerciantes aguardaban precisiones sobre los daños y las pérdidas.

Un fuerte movimiento policial alteró la rutina del centro de Comodoro Rivadavia este jueves, después de que se detectaran destrozos y presuntos robos en distintos locales comerciales de la Galería Picón y la Galería San Martín.

La situación movilizó a efectivos policiales y personal de Criminalística, que inició las primeras pericias para intentar reconstruir lo ocurrido y establecer el alcance de los daños registrados en ambos paseos comerciales.

Según la información conocida hasta el momento, varios espacios presentaban roturas, aunque todavía no trascendió de manera oficial cuántos locales resultaron afectados ni qué elementos habrían sido sustraídos.

Mientras avanzaban las actuaciones, comerciantes y propietarios permanecían en el lugar siguiendo de cerca el trabajo de los investigadores y esperando definiciones sobre las pérdidas ocasionadas.

La investigación continúa y una de las líneas de trabajo apunta a la revisión de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia del hecho y determinar si hubo personas involucradas.