Celulares y droga en celdas: nueva requisa en la Alcaidía de Comodoro

El operativo se realizó en el pabellón 9 de la Alcaidía de Comodoro. La Policía secuestró ocho teléfonos móviles y envoltorios con sustancias ilícitas en medio del refuerzo de controles dentro de las unidades de detención de Chubut.

El Gobierno del Chubut volvió a poner el foco sobre el delito intramuros con una requisa realizada este jueves en la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia. Durante el procedimiento, efectivos de la Policía provincial encontraron ocho teléfonos celulares y envoltorios con sustancias ilícitas ocultos en distintas celdas del pabellón N°9.

El operativo se enmarca en la serie de controles que vienen desplegándose en establecimientos penitenciarios de la provincia para impedir que desde el interior de las cárceles se sigan organizando maniobras delictivas vinculadas a estafas, amenazas y extorsiones mediante el uso ilegal de dispositivos móviles.

La intervención se produjo pocos días después de que la Legislatura del Chubut aprobara la ley impulsada por el gobernador Ignacio Torres que prohíbe el uso de celulares y otros dispositivos móviles a personas privadas de la libertad dentro de cárceles y alcaidías provinciales.

Según se informó oficialmente, la normativa busca fortalecer los controles dentro de los lugares de detención y reducir la operatoria de estructuras delictivas que continúan activas desde las unidades penitenciarias. El esquema también contempla un régimen de comunicaciones controladas bajo los parámetros establecidos por la legislación nacional vigente.

Desde el Ministerio de Seguridad y la Policía del Chubut señalaron que este tipo de procedimientos seguirá realizándose de manera periódica en distintas cárceles y alcaidías de la provincia.