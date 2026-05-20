Aprueban en Diputados el recorte de subsidios al gas

Para lograr su objetivo, el Gobierno de Milei ofreció exenciones tarifarias al consumo de energía a gobernadores del norte y el litoral.

A fuerza de concesiones, el Gobierno logró aprobar este miércoles a la noche una limitación de las denominadas “zonas frías” que busca recortar subsidios a la provisión de gas natural en distintas regiones del país. El proyecto titulado “medidas energéticas” por el Poder Ejecutivo obtuvo 132 a favor, 105 rechazos y 4 abstenciones.

En la votación en particular, todos los capítulos resultaron aprobados. A cambio, el Gobierno se comprometió a subsidiar la energía eléctrica en provincias del norte y el litoral.

Fue acompañado por sus aliados de Pro, la UCR y el MID, además de los referentes legislativos de muchos gobernadores que sostienen la buena sintonía con la Casa Rosada. Se trata de Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalaqcua (Misiones), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco).

Los catamarqueños de Raúl Jalil se abstuvieron junto con el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

Los legisladores cordobeses aliados a Martín Llaryora, así como los santafecinos ligados con Maximiliano Pullaro votaron en contra. Son dos mandatarios que suelen sostener una buena sintonía con la Casa Rosada.

La media sanción será girada al Senado para su sanción definitiva. Allí el oficialismo enfrentará un panorama aún más complejo que en Diputados por el peso político de las provincias afectadas.

El proyecto del Gobierno recorta el alcance del régimen de zonas frías: elimina el subsidio automático para usuarios de ingresos medios y altos en gran parte del interior del país y lo mantiene sin filtro de ingresos solo en la Patagonia, la Puna y Malargüe, aunque con una cobertura menor porque deja afuera los costos de transporte y distribución.

Además, cambia el sistema de pagos del gas, habilita al Ejecutivo a modificar el recargo que financia el fondo fiduciario, crea un esquema para saldar deudas eléctricas con Cammesa, extiende beneficios fiscales para energías renovables hasta 2045 y elimina regímenes de promoción para el sector hidrocarburífero.

LA NEGOCIACION

Según La Nación, la estrategia oficial para reunir los avales necesarios consistió en la promesa del Poder Ejecutivo de compensar el recorte del subsidio al gas con beneficios sobre la tarifa eléctrica en provincias de altas temperaturas. Según pudo reconstruir el citado medio, el Gobierno prometió otorgar exenciones impositivas a la energía eléctrica por “zona cálida” a Salta, Chaco, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca y Santa Fe.

La medida se implementaría por fuera del proyecto de ley, a través de decretos presidenciales. Ese punto generó dudas entre los gobernadores, que desconfían de que el Gobierno cumpla con lo prometido. Los mandatarios pidieron incorporar garantías concretas en el texto aprobado, pero el oficialismo se negó.

“Quiero ver si después les cumplen con el premio de las zonas cálidas que les prometen”, ironizó Jimena López (UP), y acusó al Poder Ejecutivo de ser “sumamente incumplidor”.

La gran excluida de esa negociación fue Córdoba. El gobernador Llaryora rechazó públicamente la iniciativa y pidió a los diputados cordobeses votar en contra.

“Es un tarifazo masivo que incluye de manera automática a los 13 departamentos del sur y centro de nuestra provincia”, disparó la cordobesa Carolina Basualdo durante su intervención en el recinto.