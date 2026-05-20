Cerró la carnicería Hermoso de Rivadavia y Pellegrini

La firma bajó definitivamente las persianas de su boca de expendio y los tres empleados que trabajaban en el lugar continuarán desempeñándose en otros sectores.

La histórica firma local Frigorífico Hermoso cerró de manera definitiva su local ubicado en pleno centro de la ciudad, sobre avenida Rivadavia al 385, esquina Pellegrini. La novedad se confirmó este miércoles al mediodía y marcó el final de una de las bocas de expendio más reconocidas de la zona comercial.

De acuerdo con la información a la que accedió este medio, el comercio contaba con una plantilla de tres trabajadores. Todos ellos ya fueron reubicados, por lo que el cierre del local no implicó desvinculaciones.

La sucursal funcionaba desde hace años en una de las arterias más transitadas del centro y formaba parte del circuito comercial tradicional de la ciudad. Con las persianas bajas, el movimiento habitual del local dejó de formar parte de la postal cotidiana de la avenida.