Clausuran una agencia de autos, un taller y una panadería en Km 8

Personal de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, a cargo de Miguel Gómez, concretó seis operativos de rutina en cuatro agencias de ventas de autos, un taller de chapa y pintura, y en una panadería. Los mismos se encuentran ubicados en distintos sectores de Km. 8.

De los procedimientos –realizados este martes a la mañana-, participaron la Dirección General de Habilitaciones Comerciales, el área de Protección Ciudadana y personal de la Policía del Chubut. Asimismo, se aplicaron sanciones a dos de las agencias de autos por invadir el espacio público y obstaculizar las veredas con sus vehículos que tienen a la venta.

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En relación a los operativos, Gómez explicó que las intervenciones “tienen que ver con una planificación que hicimos, con la Comisaría de Km. 8, en trabajar en la parte norte de la ciudad”, al tiempo que detalló que “verificamos cuatro agencias de venta de vehículos automotores, de las cuales una se detectó como irregular, ya que no tenía ninguna habilitación para tal efecto. También visitamos un taller de chapa y pintura que no contaba con habilitación comercial”.

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PANADERIA DENUNCIADA POR VECINOS

En cuanto a la inspección en una panadería del barrio Standart Norte, el funcionario indicó que el negocio “fue denunciado por los vecinos”. Dicho comercio “no cumplía con las normas necesarias para vender este tipo de alimentos: hablamos de falta de higiene e infraestructura para desarrollar esta actividad”.

Finalmente, el funcionario hizo énfasis en que este tipo de operativos “se hacen en pos del bienestar de la comunidad. Esto es parte de las acciones que llevamos adelante desde el Municipio en pos de la tranquilidad y el bienestar de la ciudadanía. En estos casos de detección de irregularidades, los comercios fueron clausurados y labradas las infracciones pertinentes”.