Emplazan a talleres y un desarmadero a regularizar su situación

Diversos operativos se llevaron adelante. Se verificó la documentación relacionada con la habilitación y las condiciones de funcionamiento.

Durante una serie de inspecciones desarrolladas este viernes por la mañana, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, llevó adelante controles en distintos talleres mecánicos, agencias de venta automotriz y un desarmadero ubicado en la zona de Cordón Forestal.

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, explicó que se realizaron cinco inspecciones en talleres y agencias automotrices, donde se detectó que al menos tres talleres funcionaban de manera irregular. A esto se sumó un sexto punto inspeccionado, un desarmadero ubicado sobre calle Ruperto Rasgido al 700, donde también se constató la falta de habilitación comercial correspondiente.

“Este lugar funciona desde hace varios años y, llamativamente, hasta el día de hoy no había regularizado su situación. Se trata de un desarmadero donde se observan gran cantidad de vehículos deteriorados y autopartes, por lo que también existe una clara preocupación por la cuestión ambiental”, señaló Gómez.

En ese sentido, indicó que personal de la División Sustracción de Automotores de la Policía del Chubut realizó una inspección superficial sobre los vehículos presentes en el predio y no detectó anomalías vinculadas al origen de los mismos. Sin embargo, remarcó que la falta de habilitación y el impacto ambiental generado obligan a exigir una pronta regularización.

El funcionario explicó que estas intervenciones forman parte de los controles rutinarios que se planifican semanalmente de manera conjunta con personal de la Comisaría Cuarta y la Comisaría Sexta. “No hubo denuncias puntuales; fue un operativo de rutina dentro del trabajo preventivo que venimos desarrollando”, aclaró.

Asimismo, destacó que no hubo resistencia por parte de los responsables de los establecimientos inspeccionados. “Las personas fueron predispuestas, accedieron a presentar la documentación y quienes no están regularizados, se comprometieron a hacerlo dentro de las próximas 72 horas”, afirmó.

Finalmente, Gómez advirtió que, en caso de no cumplirse con ese plazo, el Municipio avanzará con la clausura de los espacios que continúen fuera de norma. “Hay exigencias vinculadas a seguridad, higiene y también al impacto ambiental. En este caso puntual hay mucho por corregir, por eso si no regularizan como corresponde, vamos a tener que clausurar”, concluyó.