Cinco italianos murieron en Maldivas durante una excursión de buceo

Las autoridades maldivas investigan el hecho, considerado el peor accidente de buceo registrado en el país.

Cinco italianos murieron en un accidente de buceo en las islas Maldivas cuando exploraban cuevas a 50 metros de profundidad en el atolón de Vaavu, según confirmó el Ministerio de Exteriores de Italia.

Las autoridades maldivas siguen investigando el incidente y sus causas. En tanto, la Embajada de Italia en Colombo (la capital de Sri Lanka, con jurisdicción en Maldivas) está contactando con las familias de las víctimas para brindarles la asistencia consular necesaria.

Las víctimas son tres mujeres —una de ellas, una investigadora de la Universidad de Génova, con su hija—, y dos hombres, según adelantaron los medios italianos.

La desaparición fue denunciada este jueves a las 10.45 hora italiana (3.45 de la madrugada en Argentina) e inmediatamente después las autoridades locales emprendieron una búsqueda de emergencia.

“Tras un accidente ocurrido durante una salida de buceo, cinco nacionales italianos murieron en el atolón de Vaavu, en Maldivas”, indicaron desde la cartera de Exteriores de Roma en una breve declaración.

Según precisaron, por el momento lograron recuperar el cuerpo de uno de los cinco buceadores. “Se cree que los buzos han muerto cuando intentaban explorar cuevas a una profundidad de 50 metros”, añade la publicación.

La cadena de islas de coral es un destino de vacaciones de lujo muy popular entre los buceadores de todo el mundo por sus hoteles y complejos turísticos remotos, así como por los barcos de buceo con alojamiento a bordo.

En tanto, varios funcionarios maldivos consideraron que se trató del peor accidente de buceo jamás registrado en ese país, conformado por 1.192 islas de coral, dispersas en unos 800 kilómetros a través del ecuador en el océano Índico.