PAMI Bariloche otorgó los turnos médicos tras el reclamo público de Mazzarello

Luego de la denuncia de Marcelo Mazzarello por demoras en la atención, PAMI Bariloche asignó estudios urgentes para su hermana. El actor Marcelo Mazzarello había cuestionado el funcionamiento de PAMI Bariloche tras semanas de espera por turnos clave.

El reconocido actor Marcelo Mazzarello inició un reclamo público contra la atención de PAMI, ante un inconveniente familiar que lo mantenía en vilo. Así, este jueves, la delegación de PAMI Bariloche agilizó la gestión y otorgó los turnos médicos para la hermana del artista, quien requería estudios de alta complejidad con carácter de urgencia.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, la afiliada a PAMI fue citada a primera hora de la mañana para realizarse una ecografía abdominal y los exámenes prequirúrgicos necesarios para una colonoscopia.

El caso de Marcelo Mazzarello se volvió viral tras su denuncia en redes sociales, donde expuso las dificultades que enfrentan los jubilados en la zona andina para acceder a prestaciones básicas de salud, reavivando el debate sobre la eficiencia operativa de la obra social.

Marcelo Mazzarello y la repercusión de su denuncia contra PAMI Bariloche

El desenlace de esta mañana se produjo tras una serie de reclamos públicos donde Marcelo Mazzarello describió el «abandono» que sentía la familia ante la falta de respuestas por parte de PAMI Bariloche. El actor utilizó sus plataformas digitales para detallar que su hermana necesitaba diagnósticos preventivos de forma inmediata, y que la burocracia estatal estaba poniendo en riesgo su bienestar físico.

La visibilidad del mensaje de Marcelo Mazzarello generó una ola de adhesiones de otros usuarios que denunciaron situaciones similares en la misma delegación. Ante este escenario, la dirección local de PAMI Bariloche procedió a la programación de los turnos en un plazo récord, confirmando que la paciente ya cuenta con el calendario de estudios para avanzar hacia su intervención médica.

El funcionamiento de PAMI Bariloche bajo la lupa tras el caso Mazzarello

Si bien la situación individual de la hermana de Marcelo Mazzarello logró encaminarse, el episodio ha puesto nuevamente bajo la lupa el funcionamiento estructural de PAMI Bariloche. Diversas organizaciones de jubilados y pensionados han señalado que las demoras en turnos de especialistas y estudios de diagnóstico son un problema recurrente en la región rionegrina, exacerbado muchas veces por la falta de prestadores o la saturación del sistema.

Desde la obra social no se emitió un comunicado oficial sobre este caso puntual, aunque la celeridad con la que se asignaron los estudios este jueves demuestra el impacto que tienen las denuncias de figuras públicas como Marcelo Mazzarello en la gestión de expedientes demorados.

Con los turnos ya otorgados por PAMI Bariloche, la afiliada podrá finalmente completar su protocolo prequirúrgico y acceder a la colonoscopia programada, cerrando así un capítulo de incertidumbre familiar que escaló hasta la opinión pública nacional.