Cristina Martínez expuso públicamente la situación que atraviesa su suegro, un adulto mayor diabético al que le amputaron media pierna hace un año.

Le amputaron la pierna y PAMI le dilata la entrega de una prótesis

Cristina Martínez hizo público el difícil momento que atraviesa junto a su familia debido a las demoras de PAMI –que en Comodoro conduce Vanesa Nieva- en la autorización de una prótesis para su suegro, un jubilado diabético que hace un año sufrió la amputación de media pierna.

Según relató en diálogo con El Comodorense Radio, no es la primera vez que enfrentan inconvenientes con la obra social. “Estamos complicados con PAMI por mi suegro. El año pasado le habían quitado la insulina y tardaron cerca de cuatro meses en autorizarla. Tuvimos que hacerlo público”, expresó.

Martínez sostuvo que actualmente la situación vuelve a repetirse, aunque esta vez con la prótesis que el hombre necesita para recuperar movilidad. “Hace un año le amputaron media pierna y PAMI no nos autoriza la prótesis. Rechazan la adjudicación en PAMI Comodoro y no me dan respuestas”, afirmó.

Además, explicó que el elemento ya fue adjudicado hace dos meses a una ortopedia de Trelew, pero el trámite continúa demorado. “Nos dicen que PAMI Buenos Aires no envía fondos ni para insumos. Solo nos piden que sigamos esperando, pero no sabemos hasta cuándo”, lamentó.

La mujer también remarcó el impacto emocional que esta situación genera en su suegro, quien mantiene la esperanza de volver a caminar. “Él está ilusionado con tener la prótesis para poder pararse nuevamente. Ya lleva un año en esta situación”, señaló.

Finalmente, cuestionó la falta de respuestas hacia los adultos mayores y reclamó una pronta solución. “Esto pasa constantemente con los jubilados. Es injusto porque ellos aportaron toda su vida. Nadie se hace cargo ni se pone en el lugar de ellos. Lo hacemos público porque necesitamos una respuesta”, concluyó.