Anuncian lluvias intensas y fuertes ráfagas durante toda la jornada

Comodoro Rivadavia tendrá este viernes una jornada marcada por la lluvia, el frío y el viento, de acuerdo al pronóstico meteorológico previsto para la región.

Durante la mañana se esperan lluvias fuertes con probabilidades de precipitación de entre el 40 y el 70 por ciento, acompañadas por temperaturas cercanas a los 8 grados y vientos del sur de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

La lluvia continuará durante la tarde

Las condiciones inestables persistirán durante la tarde, cuando seguirán registrándose lluvias con probabilidades también estimadas entre el 40 y el 70 por ciento.

En ese tramo del día, el viento rotará al sudoeste y aumentará su intensidad, con velocidades de hasta 59 km/h y ráfagas sostenidas que podrían mantenerse cerca de los 70 km/h.

Noche fría y con lloviznas

Hacia la noche el pronóstico anticipa lloviznas aisladas y un descenso de temperatura que llevará la mínima hasta los 6 grados.

El viento continuará soplando desde el sector sur con ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 kilómetros por hora.