Este martes 5 de mayo llega con condiciones más tranquilas en Comodoro Rivadavia, en contraste con jornadas anteriores marcadas por el viento.

Martes estable en Comodoro: sin lluvias y con leve descenso del viento

Durante la mañana, el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura cercana a los 10°C y viento leve del oeste entre 13 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Por la tarde, se mantendrán las condiciones estables, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 16°C. El viento continuará moderado, sin mayores sobresaltos.

Ya por la noche, el cielo volverá a mostrarse con nubosidad variable, mientras la temperatura descenderá nuevamente a 10°C. El viento rotará al norte y disminuirá su intensidad, ubicándose entre 7 y 12 km/h.