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Martes estable en Comodoro: sin lluvias y con leve descenso del viento

Este martes 5 de mayo llega con condiciones más tranquilas en Comodoro Rivadavia, en contraste con jornadas anteriores marcadas por el viento.

Durante la mañana, el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura cercana a los 10°C y viento leve del oeste entre 13 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Por la tarde, se mantendrán las condiciones estables, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 16°C. El viento continuará moderado, sin mayores sobresaltos.

Ya por la noche, el cielo volverá a mostrarse con nubosidad variable, mientras la temperatura descenderá nuevamente a 10°C. El viento rotará al norte y disminuirá su intensidad, ubicándose entre 7 y 12 km/h.

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