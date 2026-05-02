Las temperaturas se mantendrán bajas este sábado, con leve ascenso el domingo. El viento será protagonista con ráfagas intensas durante ambas jornadas.

Habrá un fin de semana frío y sin lluvias en Comodoro Rivadavia

El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia y alrededores anticipa un fin de semana con condiciones estables y sin probabilidades de precipitaciones, aunque con temperaturas bajas y presencia constante de viento.

Para este sábado 2 de mayo, se espera una temperatura máxima de 11°C y una mínima de 5°C. No se prevén lluvias durante toda la jornada. El viento soplará entre los 13 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

El domingo 3 se presentará con un leve ascenso de la temperatura, alcanzando una máxima de 17°C y una mínima de 7°C. Continuará sin probabilidades de precipitaciones. Sin embargo, el viento incrementará su intensidad, con velocidades que oscilarán entre los 23 y 59 km/h, y ráfagas que podrían llegar hasta los 87 km/h hacia la noche.

En tanto, el lunes 4 se prevé un descenso térmico, con una máxima de 12°C y una mínima de 9°C. Si bien la probabilidad de precipitaciones seguirá siendo baja (entre 0% y 10%), el viento continuará siendo intenso, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 70 y 87 km/h.

De esta manera, el inicio de la semana estará marcado por condiciones ventosas y temperaturas frescas, típicas de la época en la región.