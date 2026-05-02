El Patagonico
El Patagónico
  1.  |  Regionales
  2.  |  ESTADO DEL TIEMPO
 - 
  • Facebook
  • Twitter
  • WattsApp
  • Telegram

Habrá un fin de semana frío y sin lluvias en Comodoro Rivadavia

Las temperaturas se mantendrán bajas este sábado, con leve ascenso el domingo. El viento será protagonista con ráfagas intensas durante ambas jornadas.

El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia y alrededores anticipa un fin de semana con condiciones estables y sin probabilidades de precipitaciones, aunque con temperaturas bajas y presencia constante de viento.

Para este sábado 2 de mayo, se espera una temperatura máxima de 11°C y una mínima de 5°C. No se prevén lluvias durante toda la jornada. El viento soplará entre los 13 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

El domingo 3 se presentará con un leve ascenso de la temperatura, alcanzando una máxima de 17°C y una mínima de 7°C. Continuará sin probabilidades de precipitaciones. Sin embargo, el viento incrementará su intensidad, con velocidades que oscilarán entre los 23 y 59 km/h, y ráfagas que podrían llegar hasta los 87 km/h hacia la noche.

En tanto, el lunes 4 se prevé un descenso térmico, con una máxima de 12°C y una mínima de 9°C. Si bien la probabilidad de precipitaciones seguirá siendo baja (entre 0% y 10%), el viento continuará siendo intenso, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 70 y 87 km/h.

De esta manera, el inicio de la semana estará marcado por condiciones ventosas y temperaturas frescas, típicas de la época en la región.

Fuente:

Notas Relacionadas

Las Más Leídas del Patagónico