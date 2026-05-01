Cavallo pide avanzar en una reforma monetaria

El exministro cuestionó las restricciones cambiarias y sostuvo que sin una reforma monetaria la baja de la inflación podría frenarse. Planteó que liberar el mercado de divisas es clave para reactivar la economía y atraer inversiones.

El exministro de Economía Domingo Cavallo advirtió que la política de desinflación podría “empantanarse” si no se avanza en una reforma monetaria y volvió a reclamar la eliminación total del cepo cambiario, en especial para empresas.

En un articulo titulado "La remoción total de los controles de cambio alentaría la inversión eficiente y aumentaría la productividad de la economía", el exfuncionario sostuvo que, en el contexto actual, donde la política fiscal y monetaria no pueden estimular la demanda, “solo se puede reactivar la economía estimulando la producción de bienes y servicios”, lo que implica “lograr que aumenten la inversión eficiente y la productividad.

En ese marco, afirmó que “la eliminación completa de los controles de cambio y el libre movimiento de capitales es, probablemente, la política de liberalización con mayor potencial”, ya que permitiría impulsar la caída del riesgo país y favorecer la reactivación en el corto plazo.

Además, consideró que una liberalización cambiaria potenciaría los beneficios de las reformas estructurales al facilitar la reasignación de recursos hacia sectores con mayor capacidad de crecimiento.

DESINFLACIÓN

Cavallo alertó que el equilibrio fiscal, por sí solo, no garantiza que la inflación baje rápidamente a un dígito y remarcó que, sin mecanismos de desindexación, los programas de estabilización “suelen empantanarse o, al menos, ralentizarse”.

En esa línea, sostuvo: “los únicos planes de estabilización que produjeron un descenso muy rápido y sostenido de la inflación incluyeron reformas monetarias”, y cuestionó que esa discusión no esté en el centro de la estrategia actual.

Por eso, insistió en que “si no se adoptan pronto medidas de reforma monetaria, es probable que el proceso de desinflación no converja rápidamente” y que, en cambio, tienda a desacelerarse durante varios años.