Robó cemento y recibió una paliza

Vecinos sorprendieron al ladrón y lo golpearon antes de entregarlo a la policía.

A las 18:30 de este jueves, el Centro de Monitoreo alertó a la Seccional Sexta que en la calle Alberto Rolinho, del barrio San Cayetano, varios vecinos, procedieron a la aprehensión de una persona, de 28 años, que habia ingresado a una obra en construcción.

El intruso había robado una bolsa de cemento, la cual cargó en sus hombros, tratando de alejarse del lugar, pero fue retenido por los vecinos.

Al llegar, el personal policial encontró al sospechoso tirado en el suelo, rodeado por varias personas.

El aprehendido presentaba lesiones en el rostro, ya que había sido agredido por las personas que lo tenían retenido en el lugar