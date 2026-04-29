El sospechoso fue localizado tras un operativo en pleno centro y aprehendido luego de intentar deshacerse del objeto sustraído dentro de otro comercio.

Robó, lo descubrieron y se desprendió del objeto en otro comercio

Efectivos de la Comisaría Primera intervinieron este martes por la tarde ante un intento de hurto ocurrido en el área céntrica de Comodoro Rivadavia. El hecho se registró alrededor de las 14:40 en un local ubicado sobre avenida Rivadavia al 300.

La alerta se originó a partir de un aviso del grupo de prevención de la seccional, que reportó el accionar de un hombre dentro del comercio. De acuerdo al informe, el individuo recorrió las góndolas, tomó un objeto y lo guardó entre sus pertenencias antes de retirarse sin dirigirse a la línea de cajas.

Con esos datos, se dispuso un operativo en las inmediaciones que permitió identificar a un sujeto de 37 años cuyas características coincidían con las aportadas. Al advertir la presencia policial, el hombre ingresó a una rotisería situada en calle Pellegrini al 700.

Dentro del local gastronómico, intentó dejar el elemento sobre el mostrador. Una testigo observó la situación y señaló que el objeto no pertenecía al comercio, lo que derivó en la intervención inmediata del personal policial y la posterior aprehensión.

El elemento recuperado fue un candado marca WX Solid con cuatro llaves, valuado en 12.000 pesos. También se constató la presencia de cámaras de seguridad en el comercio afectado y se dio intervención a la División de Investigaciones.

Desde la fiscalía y la oficina judicial se informó que el detenido, identificado como W.F.V., permanecería alojado en la dependencia policial hasta la audiencia de control.