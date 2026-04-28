Vecinos del Roca y Pueyrredón convocan a una asamblea por la inseguridad

Dirigentes vecinales organizan un encuentro abierto para este jueves en la Mutual Roca. Reclaman mayor presencia policial, recursos y medidas de prevención.

La inquietud por la seguridad en la zona sur de Comodoro Rivadavia –acentuada tras el doble homicidio del 22 de abril de los jóvenes Rodrigoe Nieves y Agustina Asencio- derivó en una convocatoria conjunta entre las vecinales de los barrios Roca y Pueyrredón. La asamblea abierta se realizará este jueves 30 de abril, a las 18:30, en la sede de la Mutual Roca, ubicada en Atahualpa Yupanqui 580.

Celeste Gallardo, referente vecinal de barrio Roca, señaló que la iniciativa responde a un escenario que definió como “preocupante”. El reciente homicidio ocurrido en cercanías del natatorio de Pueyrredón, junto a otros episodios violentos, actuó como punto de inflexión para impulsar la reunión.

En ese contexto, los vecinos plantean la necesidad de reforzar recursos y presencia en el territorio. “Sabemos que a veces la policía no cuenta con los recursos que quisiera, sobre todo de personal o de móviles. Por eso convocamos a esto: para que realmente haya una inversión y se den soluciones”, expresó Gallardo.

Entre los reclamos figuran la incorporación de cámaras de seguridad, la implementación de alarmas comunitarias y un patrullaje sostenido con móviles en circulación. La preocupación también se sostiene en antecedentes recientes, como los tiroteos registrados sobre avenida Portugal en octubre del año pasado.

“El temor es constante. Se han escuchado tiroteos, y asusta mucho. No sabes en qué momento puede suceder o si puede lastimar a alguien que pase por ahí ocasionalmente”, advirtió la vecinalista.

La asamblea apunta a reunir a vecinos con referentes vinculados a la seguridad pública. “Nos parecía oportuno convocar esta reunión con los actores principales que deben estar y hacia quién más el vecino debe descargar y transmitir sus dudas y sus quejas y sus sugerencias y ver la manera de construir en conjunto”, concluyó Gallardo.