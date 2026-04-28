Fue esta madrugada en el barrio Roca. Efectivos de la Seccional Tercera detuvieron a dos sujetos que intentaron escapar tras dañar la ventana de una vivienda e intentaban llevarse elementos.

Dañaron la ventana de una vivienda y fueron detenidos

Tras un llamado al centro de monitoreo personal de la Seccional Tercera detuvo a dos sujetos, alrededor de las 05:10 en un domicilio, ubicado sobre la calle El Patagónico al 700.

Una vecina informó la presencia de personas extrañas en el predio. Al llegar, los efectivos vieron a un sospechoso escapando por el cerco perimetral de la vivienda, pero fue detenido en el lugar. El segundo sujeto fue demorado cuando quiso fugarse por la parte trasera de la propiedad.

Los detenidos fueron identificados como L. W. A. y T. B. U., de 18 años, quienes fueron trasladados a la dependencia policial.