Un hombre resultó herido de bala durante un confuso episodio ocurrido en la noche del domingo en el barrio San Cayetano, en la zona sur de Comodoro Rivadavia. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital y la Policía demoró a una persona.

Balearon a un hombre en San Cayetano y hay un demorado

El hecho se registró en una vivienda ubicada sobre calle Lorenzo Rey, donde se desplegó un importante operativo policial junto a personal sanitario que asistió al herido en el lugar.

Según las primeras informaciones, una de las personas involucradas sufrió una grave herida por arma de fuego y debió ser derivada al Hospital Regional para recibir atención médica.

Un sospechoso escapó

Mientras avanzaban las actuaciones, trascendió que otra persona vinculada al episodio se dio a la fuga tras los disparos.

Además, el propietario de la vivienda fue demorado por efectivos policiales mientras se intentaba reconstruir lo sucedido.

Hasta el momento no se informó oficialmente el estado de salud de la víctima ni las causas que originaron el ataque.

Los investigadores trabajan para esclarecer la secuencia del hecho y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.