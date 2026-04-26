El sujeto, de 49 años, fue interceptado por la Policía mientras insultaba a transeúntes sobre San Martín al 400. Llevaba un arma blanca entre sus prendas.

Armado con un cuchillo, generó pánico en plena tarde en el centro de la ciudad

Personal de la Comisaría Seccional Primera intervino este sábado a las 15:45 en un incidente ocurrido en la zona céntrica, específicamente sobre calle San Martín al 400.

El procedimiento se inició cuando efectivos policiales advirtieron la presencia de un hombre de 49 años, identificado como Alejandro O., quien se encontraba alterando el orden público al insultar a transeúntes a viva voz.

Ante la llegada de un refuerzo policial, los uniformados lo redujeron. Durante la requisa, constataron que portaba un arma blanca entre sus prendas de vestir.

Tras el hallazgo, el hombre reaccionó de manera hostil, profiriendo insultos e intentando incitar a pelear al personal policial mediante ademanes. En ese contexto, y con el objetivo de prevenir mayores disturbios en una zona de alta circulación de personas, se dispuso su demora preventiva.

En el procedimiento se secuestró un cuchillo marca Schedem con cabo de color marrón, el cual quedó a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.

El hecho fue encuadrado como infracción a los artículos 71, 159 y 161 del Código de Convivencia Ciudadana. Se dio intervención a la funcionaria fiscal de turno, Patricia Cardozo, a la Fiscalía Contravencional y al Juzgado de Paz local.

Las actuaciones estuvieron a cargo de la oficial ayudante Virginia Basilio, quien llevó adelante las diligencias tras el traslado del demorado a la dependencia policial.