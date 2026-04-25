Tirador reducido y Trump evacuado en una cena

El Servicio Secreto sacó al presidente de EEUU y a su esposa del salón principal del Washington Hilton tras escucharse al menos cinco disparos. Un atacante fue detenido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado de urgencia este sábado de la Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca luego de que se escucharan disparos en los accesos al salón principal del hotel Washington Hilton, en Washington D.C.

Sonidos de disparo se oyeron dentro del salón y en los pasillos traseros del recinto, mientras agentes del Servicio Secreto con armas desenfundadas sacaban a los periodistas y autoridades presentes, reportaron diversos medios norteamericanos.

La primera dama Melania Trump, el vicepresidente y la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), Weijia Jiang, también fueron trasladados fuera del salón en cuestión de segundos.

Guardias fuertemente armados saltaron al escenario mientras la escena completa quedaba registrada en las cámaras de C-SPAN, que transmitía en vivo.

Según periodistas presentes, los disparos se escucharon apenas unos cinco minutos después de que Trump y la primera dama fueran presentados ante los asistentes.

UN DETENIDO

La secretaria de Educación, Linda McMahon, confirmó a CNN en vivo que había un tirador en el lobby y que estaba reducido. Sin embargo, aún no se aclara si el atacante llegó a disparar dentro del recinto o si los estampidos escuchados correspondían a los propios agentes del Servicio Secreto actuando con rapidez para neutralizarlo.

CNN confirmó: “el presidente está a salvo”, mientras el resto de los miembros del gabinete también eran escoltados fuera del salón.

El incidente ocurrió en un momento de alta carga simbólica: Trump asistía por primera vez a la Cena de Corresponsales tras haber boicoteado la fiesta durante todo su primer mandato (2017-2021) y también en 2025.

Las autoridades aún no entregaron detalles sobre la identidad del tirador ni sobre los motivos del ataque.