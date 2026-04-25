Por qué culpan a Nico Vázquez de provocar la enfermedad que padece Mirtha Legrand

Lo que empezó como una explicación sobre su reposo terminó derivando en una acusación que se comentó en televisión y que rápidamente generó ruido. Según ese planteo, en el entorno de Mirtha Legrand consideran que el frío que había dentro de la sala donde se presentó la obra “Rocky” pudo haber influido en el malestar que después la obligó a frenar su rutina y postergar su vuelta al estudio.

La frase que instaló esa lectura fue contundente y no dejó demasiado margen para la sutileza. "Indignación en el círculo cercano que acompaña a Mirtha Legrand. El comentario es unánime y dicen 'la culpa fue el frío polar injustificado que tenía la platea de Rocky. No era para poner ese nivel de frío'". A partir de ahí, el foco dejó de estar solamente en el estado de Mirtha Legrand y pasó a rozar de lleno a Nico Vázquez, por el peso que tiene su nombre dentro del proyecto teatral.

De todos modos, la versión no deja de ser eso: una interpretación atribuida a personas cercanas a la conductora y no una confirmación médica sobre el origen del cuadro.

De hecho, lo que trascendió sobre la salud de Mirtha Legrand va en otra línea: atraviesa un problema respiratorio con tos y disfonía, por el que le recomendaron quedarse en su casa algunos días más y evitar una exigencia prematura.

Mientras tanto, el silencio de quienes rodean a la diva también alimentó comentarios. En medio de esa búsqueda de precisiones, se toparon con Nacho Viale y su falta de respuesta terminó siendo leída como otro signo de hermetismo. "Me preocupa que Nacho, que es un hombre de los medios, no responda absolutamente nada; es preocupante", dijeron al aire, sumando otra capa de tensión a una situación que ya venía cargada.

En ese marco, Nico Vázquez quedó mencionado en una polémica que no surgió de una prueba concreta ni de una declaración suya, sino de una asociación que empezó a circular cuando todavía se intentaba entender por qué Mirtha Legrand seguía sin poder retomar sus compromisos. El actor, por ahora, no salió a responder públicamente a esa versión.

Así, la discusión se corrió del cuadro de salud en sí y se metió en un terreno mucho más espinoso. Porque mientras Mirtha Legrand sigue recuperándose y esperando el alta para volver a conducir, el nombre de Nico Vázquez quedó pegado a una acusación delicada que, aun sin respaldo médico, ya empezó a hacer ruido propio.