Nació Roque, su primer hijo junto a Darío Gannio, Mauro Szeta dio la noticia al aire de Blender y felicitó a los flamantes papás.

La periodista de C5N Luli Trujillo se convirtió en mamá

Luli Trujillo se convirtió en mamá tras el nacimiento de Roque, su primer hijo junto a Darío Gannio.

Mauro Szeta, conductor de Qué día en Blender, dio la noticia este jueves ya que Darío también forma parte del programa: "Nuestro compañero Darío Gannio fue padre".

"Un beso enorme a él, a Luli Trujillo y a Roque, la criatura", agregó, sin revelar mayores detalles.

Hasta el momento, los periodistas no compartieron fotografías en la red, ni hablaron sobre la llegada de su bebé.

La periodista de C5N aprovechó el Día de la Madre el año pasado para hacer el anuncio de su embarazo mediante un posteo en la red y publicó tiernas fotos.

Luli Trujillo utilizó su cuenta de Instagram y compartió una postal abrazada a su pareja. "Mejor que dos, son tres", escribió, y también mostró una ecografía del bebé en camino.

"Feliz día, mi vida. Explotamos de amor. ¡Vamos que se viene!", expresó Darío Gannio, feliz por esta nueva etapa en su vida.

Varios famosos celebraron la noticia y dejaron especiales mensajes. "¡Me vuelvo loco! Los amo", comentó Fede Bal. "Ey, qué alegría", se sumó Luciana Geuna. "Que linda noticia. Feliz día Luli. Hermosos", agregó Mariel Di Lenarda. Nancy Dupláa, por su parte, expresó: "Felicidades preciosuras".

¿Quién es Luli Trujillo?

Luli Trujillo es de Buenos Aires, estudió periodismo en TEA y actualmente forma parte de la pantalla de C5N y FOX Sports Argentina.

Además, fue productora radial de varios programas de Radio 10 y realizó coberturas en vivo como cronista. También condujo el ciclo Desiguales en la TV Pública.

En 2023 fue una de las moderadoras del debate presidencial junto a Rodolfo Barili, Esteban Mirol y Evangelina Ramallo, y cobró mayor reconocimiento.

En una charla con Radio Universidad, la comunicadora analizó su paso por los medios: "Mi trabajo me genera mucho interés, lo tomo con mucha responsabilidad y respeto. Cuando ingresé a los medios tenía como meta llegar a la conducción, sabía que no sería rápido y consideraba que es importante trabajar en otros roles, como movilera o producción, antes de estar frente a una cámara".