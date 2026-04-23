A los 82 años, Susana Giménez será sometida a un procedimiento médico

La salud de Susana Giménez generó preocupación en las últimas horas, puesto que trascendió que a los 82 años deberá volver a ingresar al quirófano. Se someterá a un procedimiento médico para tratar un dolor de espalda y rodilla que tiene desde hace mucho tiempo. A principios de este año, la diva estuvo en Madrid, donde se realizó un tratamiento de un mes de duración por sus molestias físicas.

“Susana Giménez se fue un mes a España porque le recomendaron un médico específico por un problema histórico que tiene en una vértebra y en una rodilla”, reveló el periodista Luis Bremer en la edición de este miércoles de A la tarde (América TV). Contó que la conductora hizo “varias sesiones de un tratamiento bastante innovador”, pero aparentemente no logró erradicar por completo la molestia.

Ahora volverá a someterse a un procedimiento médico que, si bien no se trata de una intervención quirúrgica, deberá realizarse en un quirófano. “Es la inclusión de un producto suizo-alemán de alta tecnología que ya venía probando, además de sesiones de ozono”, indicó el comunicador. Quien la tratará será su médico traumatólogo de confianza, Alejandro Druetto, y el procedimiento se llevará a cabo el lunes 27 de abril o a más tardar el martes 28.